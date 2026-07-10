ขสมก.ปรับการเดินรถเมล์ 5 เส้นทาง เลี่ยงถนนประชาธิปก เปิดทางจนท.เร่งซ่อมอุโมงค์สายสีม่วงใต้

ขสมก.ปรับการเดินรถเมล์ 5 เส้นทาง เลี่ยงถนนประชาธิปก เหตุผิวจราจรทรุด เปิดทาง จนท.เร่งซ่อมอุโมงค์สายสีม่วงใต้
จากกรณีเกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำ ใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง ในจุดที่ต่ำที่สุด ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของชั้นดินด้านนอกและส่งผลกระทบต่ออาคารบริเวณถนนประชาธิปก ช่วงวงเวียนใหญ่ เหตุเกิดช่วงดึกวันที่ 8 ก.ค. เบื้องต้นสำนักงานเขตธนบุรีแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกทั้ง 2 ฝั่ง โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประทศไทย (รฟม.) “ปิดการจราจรทุกช่องทาง” บนถนนประชาธิปก ฝั่งขาออก และฝั่งขาเข้า บริเวณสี่แยกบ้านแขก ถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปก (ฝั่งวงเวียนใหญ่) เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน และอำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซมอุโมงค์ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ต. เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั้น
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งปรับเส้นทางเดินรถ (ชั่วคราว) จำนวน 5 เส้นทาง เนื่องจากมีการปิดการจราจร (ชั่วคราว) บริเวณถนนประชาธิปก ช่วงวงเวียนใหญ่-สี่แยกบ้านแขก ประกอบด้วย
สาย 21(4-6) วัดคู่สร้าง-มหานาค
เส้นทางเลี่ยง : จากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ ถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้า และกลับเข้าเส้นทางเดิม
สาย 37(4-9) ท่าเรือพระประแดง-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เส้นทางเลี่ยง : จากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ ถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้า และกลับเข้าเส้นทางเดิม
สาย 15 (4-2) วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู-สยาม
เส้นทางเลี่ยง จากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ ถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้า และกลับเข้าเส้นทางเดิม
สาย 7ก(4-48) พุทธมณฑลสาย 2-พาหุรัด
เส้นทางเลี่ยงเที่ยวไป (มุ่งหน้าพาหุรัด) จากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ ถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้า และกลับเข้าเส้นทางเดิม
เส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับ (มุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย 2) จากเส้นทางเดิมข้ามสะพานพระปกเกล้า ถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ เลี้ยวขวาเข้าถนนท่าดินแดง เลี้ยวขวาเข้าถนนลาดหญ้า และกลับเข้าเส้นทางเดิม
สาย 3(2-37) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
เส้นทางเลี่ยงเที่ยวไป (มุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี) จากถนนประชาธิปก เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้า และกลับเข้าสู่เส้นทางปกติ
เส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับ (มุ่งหน้าจตุจักร) จากถนนเจริญนคร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้า เลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพ เลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปก และกลับเข้าเส้นทางเดิม
ขสมก.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร 1348 (เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.) / ขสมก.พร้อมบวก / www.bmta.co.th และ Line @bmta