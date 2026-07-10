สมุดพกผู้รับเหมา ประกาศแล้ว เปิดเกณฑ์ความเสียหาย ขีดเส้นระงับยื่นรับงานใหม่ 30-720 วัน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2569 หรือ สมุดพกผู้รับเหมา
โดย บังคับใช้กับงานก่อสร้างมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป ของหน่วยงาน กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ หน่วยงานรัฐอื่นตามคณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด
งานก่อสร้างหน่วยงานรัฐทุกแห่ง สำหรับงานก่อสร้างประเภทอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และ งานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง มูลค่าสัญญา 1,000 ล้านขึ้นไป
โดยได้กำหนดคะแนนความเสียหายตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ ระยะเวลาระงับการยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่ 30-720 วัน
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