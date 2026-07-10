หน้าแรก เศรษฐกิจ สมุดพกผู้รับเ...

สมุดพกผู้รับเหมา ประกาศแล้ว เปิดเกณฑ์ความเสียหาย ขีดเส้นระงับยื่นรับงานใหม่ 30-720 วัน

10.07.26 | 11:29 น.

สมุดพกผู้รับเหมา ประกาศแล้ว เปิดเกณฑ์ความเสียหาย ขีดเส้นระงับยื่นรับงานใหม่ 30-720 วัน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2569 หรือ สมุดพกผู้รับเหมา


โดย บังคับใช้กับงานก่อสร้างมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป ของหน่วยงาน กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ หน่วยงานรัฐอื่นตามคณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด

งานก่อสร้างหน่วยงานรัฐทุกแห่ง สำหรับงานก่อสร้างประเภทอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และ งานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง มูลค่าสัญญา 1,000 ล้านขึ้นไป

โดยได้กำหนดคะแนนความเสียหายตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ ระยะเวลาระงับการยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่ 30-720 วัน

Advertisement

       