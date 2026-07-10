ราคาผู้ผลิตมิ.ย.พุ่ง 7.2% สนค. ชี้ทิศทางไตรมาส 3 เริ่มชะลอตัว หลังราคาพลังงานแผ่วลง
วันที่ 10 กรกฎาคม นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมิถุนายน 2569 เท่ากับ 114.3 สูงขึ้น 7.2% เทียบเดือนมิถุนายน 2568 ผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้น 3.7% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก มันสำปะหลังสด จากผลผลิตในตลาดน้อยตามการนำเข้าผ่านชายแดนลดลง ยางพารา จากผลกระทบความขัดแย้งตะวันออกกลาง ส่งผลความต้องการวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องสูงขึ้น และปาล์มสด จากราคาน้ำมันปาล์มดิบโลกสูงขึ้นตามราคาพลังงานโลก สำหรับสินค้าราคาลดลง ได้แก่ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว จากผลผลิตออกตลาดมากและตลาดปลายทางลดราคา สุกร ไก่เนื้อ และกุ้งแวนนาไม ความต้องการบริโภคลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ
ขณะที่ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้น 25.5 % จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ ตามทิศทางราคาพลังงานโลก ความเสี่ยงด้านอุปทานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น สินแร่โลหะ จากอุปทานมีจำกัดและความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมมีต่อเนื่อง และต้นทุนพลังงานเพิ่มส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากการทำเหมือง ได้รับแรงหนุนจากการก่อสร้างและความต้องการใช้ในประเทศ
ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้น 7.2% จากสูงขึ้นของราคาสินค้า อย่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี จากความไม่แน่นอนด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งวัตถุดิบทำให้ต้นทุนอยู่ระดับสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก จากความต้องการของตลาด และต้นทุนวัตถุดิบปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ สูงขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ (โดยเฉพาะทองคำ) ราคาสูงขึ้นตามราคาทองคำในตลาดโลก จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
“การที่ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมิถุนายน 2569 ในภาพรวมสูงขึ้น เป็นผลจากราคาพลังงานในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนค่าพลังงานและด้านการขนส่งทรงตัวอยู่ในระดับสูง กระทบต่อต้นทุนภาคการผลิตในหลายอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ และการขยายตัวมีอัตราที่ชะลอลง ตามภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ” นายนันทพงษ์ กล่าว
นายนันทพงษ์ กล่าวว่า แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต ไตรมาส 3/ 2569 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ตามทิศทางราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับลดลง แม้ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ต้นทุนค่าพลังงานและด้านการขนส่งยังทรงตัวระดับสูง ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าเป็นไปอย่างจำกัด ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้ผลิตมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศในช่วงไตรมาส 3 คาดจะช่วยสนับสนุนอุปสงค์ภายในประเทศ และเอื้อต่อการฟื้นตัวของกิจกรรมการผลิตในบางหมวดอุตสาหกรรม