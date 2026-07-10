พาณิชย์ กำหนดสินค้าใช้ได้สองทาง หมวดนิวเคลียร์ ต้องขออนุญาตส่งออก-ส่งกลับ เริ่ม 30 ก.ค. นี้

คต. บังคับใช้มาตรการ DUI ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ 30 ก.ค.นี้ เตือนผู้ส่งออกยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้า
วันที่ 10 กรกฎาคม นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรมฯออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกและส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร โดยผู้ประกอบการที่จะส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) ในหมวด 0 จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 พร้อมกันนี้ คต. ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งออกหรือส่งกลับสินค้า DUI ในหมวด 0 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-TCWMD ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
นางอารดา กล่าวว่า ระยะแรกของการบังคับใช้จะครอบคลุมสินค้า DUI ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ (หมวด 0) เฉพาะกิจกรรมส่งออกและส่งกลับ โดยผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกหรือส่งกลับสินค้า DUI ที่มีทั้งพิกัดและคุณสมบัติทางเทคนิคเข้าเกณฑ์เป็นสินค้า DUI ในหมวด 0 ต้องขออนุญาต อย่างไรก็ดี กรณีที่สินค้ามีพิกัดศุลกากรที่เข้าข่ายเป็นสินค้า DUI หมวด 0 แต่คุณสมบัติทางเทคนิคไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด ผู้ประกอบการสามารถใช้รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต (Exempt 99) ประกอบการผ่านพิธีการศุลกากร ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของสินค้า DUI ได้ที่ https://etcwmd.dft.go.th และไปที่เมนู e-Classification และเลือก “การจำแนกสินค้า”
นางอารดา กล่าวว่า การดำเนินมาตรการอนุญาตดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการยกระดับระบบควบคุมสินค้า DUI ของไทย ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันที่มีการนำสินค้า DUI ไปพัฒนาเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการกำกับดูแล ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขั้นสูง และนำมาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น พร้อมสะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการควบคุมสินค้า DUI ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล