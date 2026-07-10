สิริพงศ์ ยันยังไม่พบอาคารทรุดเพิ่ม เร่งถกผู้เชี่ยวชาญ หาสาเหตุน้ำรั่วอุโมงค์สายสีม่วง

สิริพงศ์ ยันยังไม่พบอาคารรอบจุดน้ำรั่วสายสีม่วงเอียง หรือ ทรุดเพิ่ม- รฟม. ถกผู้เชี่ยวชาญเร่งแก้เหตุ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ ท่ารถตู้ต่างจังหวัด รังสิต นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ขณะนี้รายงานล่าสุดของคืนวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 23.00 น. ที่ผ่านมา พบว่ายังคงการทรุดตัวของดินที่ยังคงเกิดขึ้นในอัตราคงที่ประมาณ 4 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ไม่ได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นจากเดิม ขณะที่ ช่วงเช้าของวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้าง จะเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา คาดว่า จะได้ข้อสรุปแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนส่วนอาคารโดยรอบ ซึ่งล่าสุดก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการเอียงหรือทรุดตัวของตึกบริเวณรอบเพิ่มเติม
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ส่วนกรณีจะนำมาตรการ ‘สมุดพกผู้รับเหมา’ มาใช้ ไม่ว่าจะทั้งเหตุการณ์น้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง หรือ อุบัติเหตุล่าสุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 หรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่า ประกาศของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน จึงจะมีผลบังคับใช้ โดยการใช้มาตรการดังกล่าวต้องพิจารณาเป็นรายกรณี เพราะหากนำไปใช้โดยไม่เหมาะสม อาจเข้าข่ายการกลั่นแกล้งผู้รับจ้างได้
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละกรณีจะต้องพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นความเสียหายภายในองค์กร ซึ่งยังอาจมีข้อถกเถียงว่าจะเข้าข่ายหรือไม่ แต่หากเป็นเหตุที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้โดยสาร หรือมีลักษณะเป็นภัยพิบัติอย่างชัดเจน ก็ถือว่าเข้าข่ายที่จะนำมาพิจารณาได้ สำหรับการแก้ไขปัญหาหน้างาน ยืนยันว่า กระทรวงคมนาคมในฐานะฝ่ายนโยบายจะดำเนินการเฉพาะในส่วนของมาตรการด้านการบริหาร เช่น การสั่งห้ามใช้อาคาร หรือมาตรการด้านความปลอดภัย ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม จะเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรผู้รับผิดชอบ โดยฝ่ายนโยบายจะไม่เข้าไปกำหนดวิธีการทางเทคนิค