ศุภจี สั่งหามาตรการคุม ‘ราคา’ เมนูปรุงสำเร็จ หลัง 1ก.ค. ร้านทยอยปรับ น้ำปั่นขึ้น 5 บาท

ศุภจี สั่ง ค้าภายใน หามาตรการคุมราคาเมนูอาหารปรุงสำเร็จ 1 ก.ค.ร้านทยอยเปลี่ยนป้ายราคา เมนูน้ำปั่นปรับ 5 บาท
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง และมอบป้ายสัญลักษณ์ โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน (Fuel Dispenser Verified) สีทอง ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาถนนวิภาวดี-รังสิต และ สถานีบริการน้ำมันปตท. สาขาถนนวิภาวดี-รังสิต ว่า
โครงการนี้กรมทำต่อเนื่องมา 2 ปี เน้นคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และการสร้างมาตรฐานการให้บริการของสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงครบปริมาณที่ชำระเงิน โดยป้ายสัญลักษณ์ “สีทอง” ถือเป็นระดับสูงสุดของโครงการฯ ที่มอบให้แก่สถานีบริการน้ำมันที่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตลอด 2 ปี
ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ประกอบการค้าน้ำมันเข้าร่วมโครงการรวม 12 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไซโนเปค ซัสโก้ จำกัด บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด บริษัท พี โอ ออยล์ จำกัด และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน มีสถานีบริการน้ำมันแบรนด์หลักทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ 7,068 สถานี จากจำนวนสถานีบริการน้ำมันแบรนด์หลักทั้งหมด 8,234 สถานี คิดเป็น 85.84% และคิดเป็น 91.72% ของเป้าหมายประจำปี 2569 โดยแบ่งเป็นสถานีที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์สีน้ำเงิน 2,091 สถานี ป้ายสีเงิน 4,551 สถานี และป้ายสีทอง 426 สถานี สะท้อนถึงความร่วมมือของผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม กรมตั้งเป้าหมายปี 2569 มีสถานีบริการที่ได้รับป้ายสีทองประมาณ 700 สถานี
นายวิทยากร กล่าวถึงการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารปรุงสำเร็จ หลังจากแนวโน้มราคาน้ำมันทยอยลดลง ว่า ในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ได้หารือกับห้างค้าปลีก ผู้ประกอบการค้าส่ง และผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้ทบทวนราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง ซึ่งมีหลายกลุ่มสินค้าราคาจะลดลงและหลายกลุ่มสินค้าไม่ขยับราคาทั้งที่ขอความร่วมมือตรึงราคาหรือปรับราคาต่ำกว่าที่ต้นทุนสูงก่อนหน้านี้ เช่น น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ยันไม่ปรับขึ้นราคา หรือ ไข่ไก่ ยันไม่ปรับราคาขึ้นอีกจากนี้ ส่วนสินค้าอิงกับราคาน้ำมัน เช่น ปุ๋ย ราคาลดลงแล้ว 20% จาก 1,400 บาท เหลือ 1,100 บาท นอกจากนี้ ได้เชิญห้างค้าปลีกสมัยใหม่ มาหารือถึงเรื่องค่า GP เพื่อขอไม่ให้ปรับเพิ่มเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายย่อย
“ราคาอาหารปรุงสำเร็จ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้หารือส่วนที่เกี่ยวข้องและหามาตรการเสริมเพื่อช่วยเหลือหรือเสริมค่าใช้จ่ายผู้ค้าไม่สูงเกินไป ไม่ต้องขยับราคาขาย เพื่อลดภาระประชาชน ซึ่งจะเร่งสรุปในเร็วๆนี้” นายวิทยากร กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนใหญ่ได้ทยอยปรับป้ายแสดงราคาสินค้า เฉลี่ยขึ้นเมนูละ 10 บาท จากปกติ 50-60 บาทต่อเมนู เพิ่มเป็น 60-70 บาท จากที่มีการทยอยขึ้นราคามาแล้วช่วงเดือนมีนาคมเฉลี่ย 5-10 บาทต่อเมนู ขณะที่ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มเมนูปั่้น ได้ปรับราคาอีก 5 บาท