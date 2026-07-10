สวนผักโอ้กะจู๋ แจ้งปิด สาขาลาดพร้าว เปิดให้บริการวันสุดท้าย 31 ก.ค.นี้
สวนผักโอ้กะจู๋ – เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม สวนผักโอ้กะจู๋ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพชื่อดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งการปิดให้บริการ สาขาลาดพร้าว ความว่า “แจ้งการปิดให้บริการสาขา โอ้กะจู๋ สาขาลาดพร้าว โดยจะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้าย 31 กรกฎาคม 2569
ลูกค้าสามารถใช้บริการ โอ้กะจู๋สาขาใกล้เคียงได้ตามปกติ สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ สาขาเดอะครอสตัล เอกมัย-รามอินรา และสาขาดีไซน์วิลเลจ (เกษตร-นวทินทร์) ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารและช่วงเวลาดีๆ ตลอดที่ผ่านมา”
และว่า “ขอบคุณทุกช่วงเวลาดี ๆ ที่ผ่านมา โอ้กะจู๋ สาขา DV002 Ladprao ขอแจ้งกำหนดการให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้โอ้กะจู๋ได้เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหาร รอยยิ้ม และความทรงจำดี ๆ ของคุณเสมอมา
คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการโอ้กะจู๋ได้ที่สาขาใกล้เคียง พร้อมเสิร์ฟความสดจากสวนและความตั้งใจเหมือนเดิม”