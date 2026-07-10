‘ไชยชนก’นั่ง Moderator นำหารือ 15 รัฐมนตรีดิจิทัล-แลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ชู AI ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้รับเกียรติให้เป็น Moderator การประชุมย่อย (Breakout Session) ของการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรอบการประชุม WSIS Forum 2026 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำการอภิปรายและหารือรัฐมนตรีดิจิทัล จาก 15 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ บุรุนดี ชาด จีน จิบูตี กินี กาบอง เฮติ อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก ลิเบีย มาลี รัสเซีย เซเนกัล และตูนิเซีย
นายไชยชนก กล่าวว่า การประชุม Ministerial Roundtable เป็นการประชุมแบบปิด ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภายใต้การประชุม WSIS Forum 2026 เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 4 ห้องย่อย ซึ่งแต่ละห้องมีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกทำหน้าที่ Moderator พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ITU สนับสนุนการดำเนินการประชุม
ทั้งนี้ในส่วนของที่ประชุมรัฐมนตรีดิจิทัล 15 ประเทศ ที่ตนเข้าร่วมนั้น ได้มีการนำเสนอผลการหารือกลุ่มย่อยใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน AI 2. การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และ 3. โครงสร้างพื้นฐานและความครอบคลุม
ขณะเดียวกันที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนา AI ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของความพร้อม ความไว้วางใจ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ควบคู่กับการเคารพสิทธิและอธิปไตย และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
“นอกจากความสำคัญเรื่องการพัฒนา AI ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางแล้ว ที่ประชุมยังเห็นพ้องถึงการผลักดันการลงทุนเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีของกลุ่มเปราะบาง ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์การสหประชาชาติ ธนาคารเพื่อการพัฒนา และภาคเอกชน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั้งถึง” นายไชยชนก กล่าว