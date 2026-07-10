‘ดีอี’ลุยอุบลฯ ส่งมอบ 5G Ambulance สั่งดีป้าขยายผล ชูดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิต
วันที่ 10 กรกฎาคม ที่จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5G เพื่อยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (5G Ambulance) ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร และกิจกรรม Accelerate Digital Agriculture & Pitching Day รอบภาคอีสานตอนล่าง กิจกรรมในโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 (One Tambon One Digital: OTOD #3) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
น.ส.บุณย์ธิดา ประธานในพิธีส่งมอบ 5G Ambulance แก่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และรับชมการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่ติดตั้งภายในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนร่วมฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ (Digital Health Application) ซึ่งภารกิจของกระทรวงในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและข่าวลวง ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม การค้าและบริการ รวมถึงบริการด้านสาธารณสุข
น.ส.บุณย์ธิดา กล่าวว่า ทั้งนี้ โครงการ 5G Ambulance เป็นประโยชน์กับประชาชน และมอบหมายให้ ดีป้า ดำเนินการขยายผลต่อเนื่อง อีกทั้งแสดงความสนใจในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อเมืองอัจฉริยะท้องถิ่น (Cloud Transformation) ของ ดีป้า โดยเฉพาะบริการดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพที่มีกระเป๋าสุขภาพเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเก็บข้อมูลผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ แทนการบันทึกข้อมูลแบบเดิมที่จดลงในกระดาษ ป้องกันการตกหล่นของข้อมูล และช่วยเพิ่มจำนวนการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดถือเป็นการยกระดับการให้บริการดิจิทัลแก่ประชาชนไทย
นอกจากนี้ น.ส.บุณย์ธิดา ในงานนิทรรศการการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะในกิจกรรม Accelerate Digital Agriculture & Pitching Day รอบภาคอีสานตอนล่าง พร้อมเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Digital Agriculture Pitching Day และมอบเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ OTOD #2
น.ส.บุณย์ธิดา กล่าวว่า เรามุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ โดยดีป้ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรตั้งแต่กระบวนการผลิต การดูแลผลผลิต ไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อาทิ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ที่ช่วยให้การเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นไปได้แม้ในพื้นที่ห่างไกล และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่สนับสนุนการกระจายผลผลิตผ่านแพลตฟอร์ม ThailandPostMart
“กิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ชุมชนและเกษตรกรได้เรียนรู้ ทดลอง และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการนำเสนอแนวคิดหรือ Pitching เพื่อขอรับการสนับสนุน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ไม่ว่าผลการประกวดจะเป็นอย่างไร ทุกคนล้วนได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต” น.ส.บุณย์ธิดา กล่าว