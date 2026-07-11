เนื้อแท้ แจงแล้ว เหตุจ่ายเงินเดือนพนักงานช้า รับ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม จากกรณีโลกออนไลน์ ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นร้านดังอย่าง “เนื้อแท้” ที่ไม่จ่ายเงินเดือนพนักงาน ก่อนมีการชี้แจงว่าบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน จากความผิดพลาดในการคำนวณ
ล่าสุด บริษัทได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า สืบเนื่องจากกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาการจ่ายเงินเดือนพนักงานล่าช้ารวมถึงการหยุดให้บริการชั่วคราวในบางสาขา คณะผู้บริหารแบรนด์ “เนื้อแท้” ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยความจริงใจและโปร่งใส
ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญกับเพื่อนพนักงานทุกคนเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินซึ่งไม่ได้เกิดจากยอดขายที่ลดลงแต่เกิดจากความผิดพลาดในระบบการคำนวณและบันทึกต้นทุนภายใน ทำให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่บริษัทคำนวณไว้ ส่งผลให้บริษัทขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานานจึงกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องในระหว่างที่เรากำลังปรับปรุงระบบบัญชีและการบริหารจัดการใหม่
บริษัทตระหนักดีถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากของพนักงานและครอบครัว เราขออภัยจากใจจริงที่ทำให้เกิดความล่าช้าและสร้างความกังวลใจให้แก่ทุกคนในครั้งนี้ โดยขณะนี้ผู้บริหารได้เร่งดำเนินการเจรจาจัดหาเงินทุนเข้ามาเสริมสภาพคล่องแล้ว และขอให้คำมั่นสัญญาว่าบริษัทจะทยอยชำระเงินเดือนที่ค้างสะสมทั้งหมดให้แก่พนักงานทุกคนอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุด
ปัจจุบันเราได้เร่งปรับปรุงระบบบัญชีต้นทุน ปรับโครงสร้างการบริหาร และจัดสรรระบบการเงินใหม่ทั้งหมดให้มีความรัดกุมและโปร่งใสเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำรอยอีก โดยสาขาที่ปิดบริการชั่วคราว จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในเร็ววัน ด้วยมาตรฐานคุณภาพอาหารและการบริการที่ดีที่สุดเช่นเดิม
“ทางเรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอโทษพนักงานทุกคนจากใจจริงที่ทำให้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ และต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ทำให้เกิดความกังวลใจ แบรนด์เนื้อแท้ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าดำเนินธุรกิจต่อด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และโปร่งใส เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทุกคนต่อไป อินชาอัลลอฮ์”
ขอขอบคุณในความเข้าใจ และขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ยังคงเคียงข้างและสู้ด้วยกันตั้งแต่เกิดวิกฤตครั้งนี้มา