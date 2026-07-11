ศุภจี คิกออฟ ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ 13 ก.ค. พุ่งเป้า สร้างอาชีพหน้าใหม่
ผู้สื่อข่างรายงานว่า วันที่ 13 กรกฎาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคิกออฟเปิดโครงการ ‘ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส’ ที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ผลักดันนโยบายรัฐบาลต้องการมอบโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ ผ่านมาตรการเชิงรุกของรัฐบาล
ทั้งนี้ โครงการ ‘ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส’ โดยได้คัดสรรธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นแพ็กเกจขนาดเล็ก เพื่อการสร้างอาชีพให้คนมีเงินทุนน้อย และต้องการมีรายได้เพิ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ 3 ด้าน ได้แก่ 1. รัฐช่วยจ่าย 50% รัฐบาลจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแรกเข้าให้ครึ่งหนึ่งทันที สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ราคาไม่เกิน 100,000 บาท
2. การสนับสนุนทำเลค้าขายและยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ 6 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในการเปิดพื้นที่ทำเลศักยภาพในเครือโลตัส และแม็คโคร กว่า 2,000 สาขา รวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ฟรีในช่วง 6 เดือนแรก และพื้นที่การค้าในตลาดกว่า 100 ตลาดจากสมาคมตลาดสดไทย
3. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ จากธนาคารกรุงไทย ธนาคาร SME D Bank ธนาคารออมสิน และยังมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การค้ำประกัน กรณีเงินลงทุนไม่เพียงพอ
ทั้งนี้ เบื้องต้น จำนวนผู้สนใจเข้าโครงการยังอยู่ในระดับร้อยราย