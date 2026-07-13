สสว.เตรียม 100 ล้านบ. หนุนหมื่นราย เป็น ‘เจ้าของธุรกิจ’ เชื่อมต่อไทยช่วยไทยแฟรนไชส์

สสว.เตรียม 100 ล้านบาท หนุนหมื่นราย เป็นเจ้าของธุรกิจ เชื่อมต่อโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด โครงการ “ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส” และกล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าควบคู่ทั้งการลดค่าครองชีพและการเพิ่มรายได้ให้ประชาชน โดยใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการลงทุนตั้งแต่วันแรก พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งทุน ทำเลค้าขาย และฐานลูกค้าของภาครัฐได้ทันที
มาตรการสำคัญของโครงการประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ รัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท, การสนับสนุนสินเชื่อจาก SME D Bank, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน พร้อมการค้ำประกันจาก บสย.
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 3%, การเปิดพื้นที่ค้าขายในโลตัสและแม็คโครกว่า 2,000 สาขา รวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ โดยยกเว้นค่าเช่า 6 เดือน รวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า 100 ตลาด และการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบ “ถุงเงิน” เพื่อใช้สิทธิในโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
“วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะเราไม่ได้ช่วยแค่เงินลงทุน แต่ช่วยครบทั้งแหล่งทุน พื้นที่ขาย และตลาดรองรับ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้โดยมีภาระต้นทุนน้อยที่สุด” นางศุภจีกล่าว
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สสว. จัดสรรงบประมาณ 100 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ เพื่อช่วยผู้ซื้อแฟรนไชส์ประมาณ 10,000 ราย หรือ 10,000 ครอบครัว โดยเชื่อว่าจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ และผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น โดยรัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME จากปัจจุบันประมาณ 35% เป็น 40% ภายใน 4 ปี
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สสว. และภาคีเครือข่าย คัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า 100 แบรนด์ ที่มีมูลค่าลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้น
ขณะที่ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า 500 ราย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์.dbd.go.th และ Line OA @franchisedbdplus ได้แล้ว