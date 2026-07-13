ก.ล.ต.แจงปม สุภาพร เผย นำข้อมูลออกจากระบบ-เชิญตัวสอบ พร้อมรับฟังข้อเสนอ ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ
วันที่ 13 ก.ค. นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า กรณีนางสาวสุภาพร พิมพงษ์ มีชื่อรายงานการได้มา หรือจำหน่ายหลักทรัพย์(แบบ 246-2) จำนวน 7 รายงาน รวม 6 หลักทรัพย์ โดยมีการบันทึกเข้ามาในระบบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ซึ่งปรากฏชื่อผู้ที่บันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ แต่พบประเด็นความไม่ถูกต้องของข้อมูล จึงดำเนินการตรวจสอบ และสอบทานกับบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการนำข้อมูลในรายงานดังกล่าวออกจากระบบเผยแพร่ข้อมูลแล้วนั้น ความคืบหน้าการดำเนินการของ ก.ล.ต.ในกรณีดังกล่าว ขอให้ข้อมูลเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ก.ล.ต.ดำเนินการจัดการข้อมูลแบบ 246-2 ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ให้ข้อมูลเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สรุปได้ว่า ก.ล.ต.ได้นำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบแล้ว ซึ่งก่อนหน้าได้มีการขึ้นคำเตือนมาเป็นระยะ
นายเอนก กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 2 กรณี ก.ล.ต.ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้รายงานข้อมูลเท็จในระบบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดทอนความสับสนของผู้ลงทุน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้เผยแพร่ข้อเท็จจริงแก่สาธารณะว่า ก.ล.ต.ได้ดำเนินการร่วมกับ บก.ปอศ. ในการยืนยันตัวตนและเชิญให้ผู้รายงานมาให้ถ้อยคำ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนการให้สิทธิในการชี้แจงที่ต้องเป็นไปตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดกุม (Due Process of Law) โดย ก.ล.ต.จะเปิดเผยรายละเอียดเมื่อได้ข้อสรุปการดำเนินการในไม่ช้านี้
“ก.ล.ต.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายใต้การดำเนินการที่ผ่านมา ก.ล.ต.ติดตาม รับฟังข้อมูลความคิดเห็นในด้านต่างๆ พร้อมชี้แจงการดำเนินการ เพื่อป้องกันการสับสนจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่มีการเผยแพร่ และพร้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติม นำมาศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและป้องปรามเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว รวมถึงสร้างความมั่นใจในข้อมูลที่เป็นสารสนเทศที่ถูกต้องในตลาดทุนต่อไป”นายเอนก กล่าว