รมช.ดีอี หารือ สภาผู้บริโภค เร่งรัดปรับกม.-เยียวยาผู้เสียหาย แก้ถูกตุ๋นออนไลน์

รมช.ดีอี – ETDA หารือ สภาองค์กรของผู้บริโภค เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย – เยียวยาผู้เสียหาย แก้ปัญหาหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มอบหมาย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ร่วมหารือกับ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค และคณะ ถึงประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคได้มีการหยิบยกเรื่องการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งกระทรวงดีอี พร้อมให้ความช่วยเหลือในส่วนของการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน โดยมอบหมายให้ ETDA เป็นหน่วยงานดูแลประสานงานข้อมูลในด้านกฎหมายที่จะช่วยคุ้มครองผู้บริโภค และประชาชน ผ่านข้อมูลจาก พระราชกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (พ.ร.ก.บัญชีม้า) และ พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ต้องแจ้งให้ทราบ (พ.ร.ฎ.แพลตฟอร์ม)
รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ในส่วนที่กระทรวงดีอี และ ETDA รับผิดชอบ และพร้อมประสานข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกฎหมายกระทรวงพาณิชย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ETDA จะทำหน้าที่ประสานข้อมูลคดีผู้เสียหายต่าง ๆ ของสภาองค์ของผู้บริโภค เพื่อแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) หรือสายด่วน 1441 นำเข้าสู่ระบบการติดตามเส้นทางการเงิน ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม พ.ร.ก.บัญชีม้า
ขณะเดียวกัน กระทรวงดีอี กำลังเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.ก.บัญชีม้า และ พ.ร.ฎ.กำกับดูแลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งการดูแล การกำหนดบทลงโทษ รวมทั้งการกำหนดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เพื่อกระตุ้นในเกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ในส่วนของการกำหนดหลักเกณฑ์การคืนเงินเยียวยาผู้เสียหาย จะมีการเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ ตามที่กฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2569 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569
สำหรับกฎกระทรวงดังกล่าวจะช่วยให้การคืนเงินแก่ผู้เสียหายทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งสามารถคืนเงินผ่านคณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. ได้ โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล ช่วยลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์
“นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี ให้ความสำคัญกับเรื่องการบูรณาการด้านข้อมูล โดยกระทรวงดีอี พร้อมประสานงานข้อมูลให้กับสภาองค์กรของผู้บริโภค ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ที่ถูกหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์ม ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเยียวยาผู้เสียหาย ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ว่าจะมีมาตการเยียวยาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” รมช.ดีอี กล่าว