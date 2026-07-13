กรมบัญชีกลาง ชี้ ขรก.รุ่นใหม่ ไม่ต้องการบำนาญ ขออัพเงินซื้อประกันเอง ย้ำ ไม่เลิกสวัสดิการคนเก่า

กรมบัญชีกลาง ชี้ขรก.รุ่นใหม่ ไม่อยากรับบำนาญ ขออัพเงินเดือนบริหารเอง
นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงกรณีการปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลราชการว่า กรมบัญชีการกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูง หรือ ประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปี โดยขณะนี้มีผู้ที่ได้รับสิทธิประมาณ 5,000,000 คน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างใด แต่จะเป็นการปรับปรุงพร้อมทั้งกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็น
นางแพตริเซีย เปิดเผยอีกว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาโมเดลต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับข้าราชการเข้าใหม่ โดยกรมบัญชีกลางมีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแก่ระดับนโยบาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมด ทั้งในส่วนของเงินเดือนและสวัสดิการ
โดยแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ อายุต่ำกว่า 30 ปี ที่พบว่าไม่ต้องการระบบสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณ แต่ต้องการเงินเดือนที่สูงพอสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เพื่อนำเงินไปลงทุน หรือบริหารจัดการซื้อประกันชีวิตด้วยตนเอง
นางแพตริเซีย กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอที่ต้องการให้ดึงระบบประกันภัยเอกชนเข้ามาบริหารจัดการแทนระบบเดิมทั้งหมดนั้น กรมฯ เคยทำการศึกษาแล้วพบว่าทำได้ยากในทางปฏิบัติ ด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ
ต้นทุนการบริหารจัดการ (Clearing) สูงเกินไป ซึ่งอาจพุ่งสูงถึงระดับหมื่นล้านบาท รวมทั้งเงื่อนไขการดูแลตลอดชีวิต ธรรมชาติของระบบราชการต้องดูแลข้าราชการไปจนเสียชีวิต ซึ่งค่ารักษาพยาบาลจะสูงที่สุดในช่วง 1 เดือนสุดท้ายของชีวิต ซึ่งบริษัทประกันมักไม่รับเงื่อนไขนี้ รวมทั้งความเสี่ยงสิทธิชนเพดานซึ่งฐานผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซับซ้อน เช่น โรคมะเร็ง และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หากใช้ระบบประกันเต็มรูปแบบ อาจเกิดปัญหาเบิกจ่ายชนเพดานวงเงินสูงสุดได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม จากความต้องการที่เปลี่ยนไปนี้ ทำให้กรมบัญชีกลางกำลังพิจารณาว่า อาจจำเป็นต้องออกแบบแพ็กเกจสวัสดิการแบบใหม่ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนไปพร้อมกันทั้งระบบเงินเดือนและสวัสดิการ โดยอาจมีรูปแบบของการนำระบบประกันเข้ามาเสริมหรือทดแทนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง