‘ศุภจี’ ยอมถอย ระงับแผนข้าวแกงราคาประหยัด 40 บาท หลังมีกระแสไม่เห็นด้วย

‘ศุภจี’ ยอมถอย ระงับแผนข้าวแกงราคาประหยัด 40 บาท ยังไม่ชงเข้า ครม. ขอนำกลับมาทบทวน หลังมีกระแสไม่เห็นด้วย
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ประกาศถอยโครงการข้าวแกงราคาประหยัด 40 บาท โดยระบุว่า
สวัสดีค่ะ
เมื่อวันก่อนได้คุยกับน้องๆ สื่อมวลชน เรื่องของราคาข้าวแกง
ซึ่งหลังจากราคาพลังงานเริ่มลดลง กระทรวงพาณิชย์ได้รับการเรียกร้องให้ช่วยหาทางลดค่าครองชีพที่เป็นสิ่งจำเป็น และเป็นรายจ่ายประจำทุกวัน คือข้าวแกง
จริงๆ แล้ว ราคาข้าวแกง ขึ้นกับต้นทุนหลายตัว ที่ไม่ได้มาจากราคาพลังงานอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ แก๊สหุงต้ม ค่าแรง ค่าเช่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน โดยรัฐบาลก็กำลังดูแลในเรื่องเหล่านี้อยู่
สำหรับวัตถุดิบจำเป็นในการทำอาหาร ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระลดค่าครองชีพ” ที่ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 อยู่แล้ว และจะยังคงดูแล ควบคุมราคาวัตถุดิบจำเป็น และวัตถุดิบราคาประหยัด ผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระลดค่าครองชีพ” อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในเชื่อมโยงวัตถุดิบจากเกษตรกรให้แก่ร้านอาหารโดยตรงเพิ่มเติม เพื่อลดภาระต้นทุน ลดแรงกดดันต่อราคาอาหาร และช่วยเกษตรกรไปพร้อมๆ กัน
และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในเรื่องค่าอาหาร ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ (ล่าสุดสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ปะทุขึ้นอีก) จึงมีแนวคิดที่จะทำเพิ่มเติม โดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าแบบที่ใช้กับหลายๆ สินค้า โดยจะสนับสนุนเงินให้ร้านอาหารที่ยินดีมาลงทะเบียนเพื่อนำเสนอเมนูอาหารจานเดียวในราคาประหยัด ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่า ราคาควรเป็นเท่าไหร่ โดยตัวเลข 40 บาทนั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกระแสทั้งที่เห็นด้วยและที่ไม่เห็นด้วยหลากหลาย เราก็ยินดีรับฟังและพร้อมจะทบทวน เพื่อไม่ให้เกิดมาตรการรัฐที่ไปกระทบต่อกลไกตลาด ที่มีคนจำนวนมากบอกว่า มีข้าวแกงราคาประหยัดต่ำกว่าจานละ 40 บาท เป็นทางเลือกอยู่แล้ว หรือบางเสียงเห็นว่า ควรแก้ที่ส่วนอื่นที่อยู่นอกเหนือการดูแลของกระทรวงพาณิชย์
เราจึงได้ระงับแผนที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
และถึงแม้ว่าเราจะระงับการเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุม ครม.แล้ว แต่ก็ยังยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะ เพราะการตัดสินใจในครั้งนี้ ก็มาจากการที่เราเปิดรับฟังเสียงของทุกคนค่ะ
ต้องขอย้ำว่า การจะฝ่าวิกฤติซ้อนวิกฤติ ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย เราไม่สามารถผลักดันมาตรการที่สำคัญท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างคนละขั้วเช่นนี้ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ศุภจี สุธรรมพันธุ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
14 กรกฎาคม 2569
โดยเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดข้าวแกงราคา 40 บาทว่า สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์สามารถดูแลได้ และดูแลอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของวัตถุดิบที่ทำผ่านโครงการไทยช่วยไทยมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในก็มีการเชื่อมโยงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรงที่นำวัตถุดิบ จากเกษตรกรมาเป็นส่วนหนึ่งของการปรุงอาหาร ดังนั้นเรื่องของต้นทุนจึงมีสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่อยู่ในโครงข่ายของกระทรวงอื่นด้วย จึงมีการพูดคุยกันว่าจะสามารถทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของวัตถุดิบได้อีกหรือไม่ และเป็นที่มาว่าถ้าเราจะทำในโครงการของไทยช่วยไทยพลัสที่มีการลงทะเบียนร้านอาหาร จำนวน 2 แสนกว่าร้านค้า ฉะนั้นถ้าเราเอาร้านค้าเหล่านี้มาลงทะเบียนในโครงการข้าวแกงประหยัด โดยที่ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนเรื่องของการลดต้นทุนอื่นๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง เพื่อให้ทางร้านค้าที่มาลงทะเบียนได้มีเมนูทางเลือกให้กับผู้ที่มีรายได้ไม่มากนักสามารถเข้าถึงได้
นางศุภจีย้ำว่า ราคา 40 บาท เป็นราคาที่พูดมาตอนนั้น แต่ยังไม่ได้เป็นราคาสุดท้าย ซึ่งน่าจะมีราคาที่เหมาะสมระดับหนึ่ง เพราะเท่าที่ดูราคา 40 บาทในวันนั้น ก็ดูเหมือนจะเป็นราคาที่น่าจะทำได้ จึงเป็นที่มาของวันนี้ ที่กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่ข่าวออกไป แต่ก็ไม่เป็นไรที่ช่วงนี้ได้รับคำแนะนำรวมถึงข้อโต้แย้ง เพราะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฉะนั้นไม่เป็นไรและต้องเอาเรื่องนี้มาทบทวน พร้อมดูว่าจริงๆ ควรหาจุดเหมาะสมที่ตรงไหน
นางศุภจีระบุว่า วันนี้ไม่ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม. เพราะมองว่าเรื่องนี้ไม่ควรเป็นเรื่องที่มีความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากขนาดนั้น ขณะเดียวกันการทำงานแบบนี้ก็ต้องร่วมมือกันในหลายภาคส่วน และแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจมาลงทะเบียนด้วย ส่วนรัฐบาลก็สนับสนุนเงินเข้าไป รวมถึงอาจจะมีการสนับสนุนเรื่องของวัตถุดิบให้ลดราคาได้อีก เพราะฉะนั้นเมื่อมีความคิดที่เห็นต่างกันแบบนี้ก็ขอรับฟังก่อน เพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้ง แต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ทำ
นางศุภจีกล่าวต่อว่า สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์พยายามจะทำคือทำอย่างไรที่จะดูแลเรื่องค่าครองชีพของประชาชนให้มากที่สุด เพราะคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือทุกคน ส่วนคนที่อาจจะไม่เห็นค่าในเรื่องของข้าวแกง โดยที่ไม่เห็นว่ามีความจำเป็นเลย เราก็คงต้องเข้าใจและรับฟังกลุ่มนั้น แต่คนที่เขาต้องการก็มี ฉะนั้นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์คือจะทำอย่างไรที่จะตอบสนองได้ทั้งหมด
ส่วนจะทำความเข้าใจกับฝ่ายค้านอย่างไรที่ออกมาระบุว่าข้าวแกง 40 บาท นางศุภจีย้อนถามสื่อว่า มีเหรอคะ อยู่ที่ไหน ถ้ามีก็น่ายินดี เป็นทางเลือกที่ดีอยู่แล้ว แต่ก็แปลกใจว่าทำไมถึงมีเสียงเรียกร้องที่กระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งเสียงเรียกร้องบอกว่าทำไมราคาพลังงานลดลงแต่ราคาข้าวแกงไม่ลดลงสักทีช่วยหน่อย เพราะเราต้องรับประทานข้าวแกงกันทุกวันในชีวิตประจำวันของคนกลุ่มหนึ่ง เราก็ชี้แจงไปว่าจริงๆ แล้วราคาข้าวแกงมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง