International Healthcare Week 2026 มหกรรมสุขภาพระดับเอเชีย ขับเคลื่อนไทย Medical Hub โลก
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “International Healthcare Week 2026” เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย น.ส.ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม นายกิตติโชติ ศุภกำเนิด ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์
งานแสดงสินค้านานาชาติระดับเอเชีย International Healthcare Week 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand Gateway to Southeast Asia Health Hub” เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และเวลเนสของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อ และบุคลากรทางการ แพทย์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 54 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือใน อุตสาหกรรมสุขภาพอย่างครบวงจร
ภายในงานมีไฮไลท์ที่สำคัญคือ การผนึกกำลังของ 4 งานแสดงสินค้าด้าน การแพทย์ ได้แก่ 1) CPHI South East Asia 2) World Health Expo 3) Medtec Southeast Asia และ 4) Thailand Medical and Wellness Expo 2026 ซึ่งได้รวบรวมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงบริการด้านสุขภาพ ยา และเภสัชภัณฑ์ ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม สุขภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ การเจรจาจับคู่ ธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องจากทั่วโลกอีกด้วย
ในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการใน Zone 2 Innovation to Commercial โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนาตามโจทย์จากโรงเรียนแพทย์ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดย “ดีพร้อม” มีส่วนช่วยในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นการใช้งานผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ไทย ประกอบด้วย ถุงกันน้ำสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง (PD Shower Bags) ขวดให้ความชื้น ในออกซิเจน (Oxygen Humidifier) ขวดรองรับสารคัดหลั่งเลือด (Suction Canister) ชุดถุงให้อาหารทางสายยาง (Enteral Feeding Bag Set) สายให้อาหารทางจมูก (Nasogastric Tube: NG Tube) เฝือกดามกระดูกที่มีโครงสร้าง ช่วยลดการอับชื้น (Orthopedic Cast) เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ (Automated Dispensing Machine)
นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังมีการให้บริการคลีนิคอุตสาหกรรม โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไข ปัญหาแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเผยแพร่งานบริการและตัวอย่างความสำเร็จของดีพร้อมให้เป็นที่รู้จัก