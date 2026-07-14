เอกนิติ เผยบัตรคนจน นัดบอร์ดประชารัฐฯ 16 ก.ค. นี้ สรุปเลขคนรับสิทธิ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการประชุมวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2569 ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ยากจนที่สุด ที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมพบว่ามีจำนวนกว่า 5 ล้านคน รัฐบาลมองว่าคนกลุ่มนี้ไม่ควรต้องรอและควรได้รับโอกาสเข้ามาอยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทันที แต่ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์เช่นเดียวกับทุกคน
นายเอกนิติ กล่าวว่า ทั้งนี้ ในส่วนของการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น รัฐบาลได้พิจารณารับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนเกี่ยวกับเกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ รวมทั้งเกณฑ์หนี้เกษตรกรเกิน 1 แสนบาท ซึ่งในปีนี้จะไม่มีการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง
“หัวใจสำคัญของการดำเนินการครั้งนี้คือ รัฐบาลต้องการสร้างระบบสวัสดิการของรัฐที่มีหลากหลายชั้น โดย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นสวัสดิการสำหรับกลุ่มคนที่ยากจนที่สุด หรือกลุ่มคนที่ไม่มีอะไรเหลือเลย เพื่อเป็นการคัดกรองและมอบโอกาสให้คนกลุ่มนี้” นายเอกนิติ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง โดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ผ่าน ครม. มาเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดต่อไป