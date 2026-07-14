จีนผงาด 1 ใน 3 ผู้ผลิตรถยนต์โลก พิษกระบะกดอันดับไทย หลุดท็อป 10

TAIA ชี้ พิษกระบะกดอันดับรถยนต์ไทย เผยหลุดท็อป 10 ผู้ผลิตรถยนต์โลก
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (TAIA) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังเผชิญแรงกดดันจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในปี 2568 ไทยมียอดผลิตรถยนต์ 1.45 ล้านคัน ลดลง 0.91% ส่งผลให้ อันดับผู้ผลิตรถยนต์ของโลก ปรับลดจากอันดับ 10 มาอยู่ที่อันดับ 11 ขณะที่การผลิตรถยนต์ทั่วโลกอยู่ที่ 96.4 ล้านคัน เติบโต 4% โดยจีนผลิตมากกว่า 30 ล้านคัน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของการผลิตโลก และขยายตัว 23% ในรอบ 10 ปี
อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน ด้วยกำลังการผลิตรวมกว่า 3 ล้านคันต่อปี แต่ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตจริงเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง สะท้อนภาวะอุปสงค์ที่ยังอ่อนแอ แม้สัดส่วนการผลิตรถยนต์ xEV จะเพิ่มขึ้นเป็น 55% ขณะที่รถกระบะและอนุพันธ์มีสัดส่วนการผลิตสูงสุดที่ 61% ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถกระบะ 1 ตันที่สำคัญที่สุดของโลก
นายสุวัชร์ กล่าวว่า ปัญหาหลักยังอยู่ที่ “ตลาดรถกระบะ” ซึ่งถือเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เนื่องจากใช้ชิ้นส่วนผลิตในประเทศมากกว่า 90% และมีผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานกว่า 2,500 บริษัท โดยยอดขายรถกระบะในประเทศลดลงจากเฉลี่ยกว่า 300,000 คันต่อปี เหลือเพียงราว 140,000 คัน ขณะที่ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 ยังติดลบประมาณ 5% และคาดว่าอาจจะยังไม่ผ่านจุดต่ำสุด
นอกจากนี้ การส่งออกไปตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 3 ของไทย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งและการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในช่วง 2 เดือนล่าสุด (เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม) ส่งผลให้ยอดส่งออกลดลงราว 20% จากปีก่อนที่ไทยส่งออกรถยนต์ไปเกือบ 200,000 คัน อย่างไรก็ตาม ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในประเทศยังเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดจองรถในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ล่าสุดที่ทะลุ 130,000 คัน โดยมากกว่าครึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น