ROH ผิดสัญญาไม่ซื้อคืน โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน 4,873 ล้าน สะเทือนแผนคืนเงินผู้ถือหน่วย
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออร์คิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน ภายใต้ชื่อ GROREIT ซึ่งลงทุนทรัพย์สินโครงการโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส โดยซื้อจากบมจ. โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) (ROH) ซึ่งเป็นเจ้าของเดิม และ ROH ได้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวกลับไปเพื่อดำเนินกิจการโรงแรม
ทั้งนี้ภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (โครงการโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลแอนด์ ทาวเวอร์ส) กำหนดให้ ROH ต้องซื้อทรัพย์สินโครงการคืนเมื่อสิ้นสุดปีการเช่าปีที่ 5 (วันที่ 14 กรกฎาคม 2569) ในราคา 4,873 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันไว้ โดยหาก ROH ซื้อคืนทรัพย์สินโครงการ GROREIT จะนำเงินที่ขายคืนได้ไปชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้และคืนผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งจะดำเนินการเลิก GROREIT ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยบลจ. วรรณ ขอเรียนว่า ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดในการปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย ROH มิได้มาซื้อคืนและรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินโครงการ ณ สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย
ดังนั้น บลจ. วรรณ ได้แจ้งต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือMFC ในฐานะทรัสตีของ GROREIT ซึ่งในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 MFC จะดำเนินการต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้
1. มีหนังสือถึง ROH เพื่อแจ้งว่า ROH ไม่ได้ซื้อคืนทรัพย์สินโครงการตามกำหนด ประกอบกับสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าแล้ว จึงขอให้ ROH ปฏิบัติตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ โครงการโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส โดยขอให้ความร่วมมือกับตัวแทนของผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้ง
2. มีหนังสือแจ้งแก่ Starwood Hotel & Resorts Worldwide, Inc. (“Starwood”) เพื่อแจ้งการสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินโครงการของ ROH และ MFC ในฐานะทรัสตีของ GROREIT จะเป็นผู้ว่าจ้าง Starwood เพื่อทำหน้าที่บริหารโรงแรมเป็นการชั่วคราวแทน ROH ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างรายเดิมเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการโครงการโรงแรมเชอราตัน รอยัล ออคิด โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส ได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีหนังสือแจ้งธนาคารออมสินเพื่อขอขยายเวลาการชำระหนี้ ขอผ่อนผันและขอความยินยอมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื่องจาก ROH มิได้ดำเนินการซื้อทรัพย์สินโครงการคืนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ บลจ. วรรณ จะพิจารณาร่วมกับ บลจ. MFC ถึงขั้นตอนการดำเนินการกับทรัพย์สินโครงการเพื่อให้เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดกับกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด