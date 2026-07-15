​​AIS ผนึกบางกอกแลนด์ พลิกโฉม 4 พันไร่ เมืองทองธานี ปั้น Muang Thong NEXT สู่ Smart City

AIS ควงบางกอกแลนด์ พลิกโฉม 4 พันไร่ เมืองทองธานี สู่ Smart City อัด 5G-ไฟเบอร์ คาด 12 เดือนเสร็จครบถ้วน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่อาคารเดอะ พอร์ทอล อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ผนึกบางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะบนพื้นที่เมืองทองธานีกว่า 4,000 ไร่ ภายใต้โครงการ “Muang Thong NEXT : The Smart & Connected City” รองรับผู้ใช้บริการและผู้อยู่อาศัยกว่า 2.2 ล้านคนต่อเดือน มุ่งทรานส์ฟอร์มเมืองทองธานีจากศูนย์กลางการจัดงานและอีเวนต์ระดับประเทศ สู่ Hub Connectivity City ที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิต การอยู่อาศัย การทำงาน การศึกษา ธุรกิจ ความบันเทิง และโอกาสทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน โดยเอไอเอสเตรียมปูพรมโครงข่าย 5G ทั่วพื้นที่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยยกระดับสู่ 5G-Advanced รองรับการใช้งาน ในศูนย์จัดงานและคอนเสิร์ตขนาดใหญ่
นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Smart & Connected City ไม่ได้หมายถึงเพียงการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเมือง แต่คือการทำให้ทั้งเมืองทำงานได้ฉลาดขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ โดยดิจิทัลจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้แนวคิด Live-Work-Play-Learn เกิดขึ้นจริง เชื่อมโยงการอยู่อาศัย การทำงาน ความบันเทิง และการเรียนรู้ พร้อมยกระดับ Smart Living และการบริหารพื้นที่ผ่าน Smart AI CCTV และ Smart Traffic Management System เพื่อให้เมืองทองธานีปลอดภัย คล่องตัว และรองรับผู้คนจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายพอลล์กล่าวว่า ความร่วมมือกับเอไอเอสในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดศักยภาพเมืองทองธานีให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิต ทำงาน ทำธุรกิจ และเข้าถึงบริการต่างๆ ได้สะดวกขึ้น โดยการพัฒนาเมืองจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นเป็นตอนตามความต้องการของผู้ใช้งานและธุรกิจในพื้นที่ ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะเชื่อมโยงทั้งที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน พื้นที่จัดงาน และพื้นที่สาธารณะเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศเมืองที่รองรับการเติบโตในอนาคต และผลักดันเมืองทองธานีสู่ต้นแบบ Smart City ของภาคเอกชน
“การที่เราได้พัฒนาเมืองทองธานีให้เป็น Smart City เราทำมาหลายปี ก็อาจจะมีการโฟกัสเรื่อง Waste Management อาจจะมีการพัฒนาเรื่อง Transportation แต่ในเวลาเดียวกัน การที่เราสามารถพัฒนาพื้นที่ให้คนที่อยู่ในเมืองทองธานี ให้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็น Smart Safety มากขึ้น เราก็ต้องมีพาร์ตเนอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพราะเราไม่สามารถทำอยู่คนเดียวได้” นายพอลล์กล่าว
ด้านนายปรัธนา ลีลพนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดบทบาทเอไอเอสในฐานะ National Intelligent Infrastructure จากผู้ให้บริการเครือข่าย สู่การวางรากฐานให้เมือง ธุรกิจ และผู้คนเติบโตบนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่พร้อม เชื่อถือได้ และปลอดภัย โดยนอกจาก 5G-Advanced แล้ว ยังเตรียมยกระดับทุกครัวเรือนด้วย AIS 3BB Fibre3 และ WiFi 7 พร้อมนำ Hyper Connectivity, Sovereign Cloud, Data Center และ AI Solutions เข้ามาช่วยธุรกิจทรานส์ฟอร์มสู่ยุค AI
“เวลาเราพูดถึง Digital Infrastructure อาจจะแปลง่ายๆ ว่าอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ที่เป็น 5G ซึ่งตอนนี้เราเรียกว่า 5G Advance แล้ว ประเทศไทยมี 5G Advance ที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในเอเชีย อีกอย่างคืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไปที่บ้านโดยใยแก้วนำแสง ซึ่งตอนนี้โครงสร้างอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใยแก้วนำแสงก็น่าจะไปถึงทุกบ้านทุกคน” นายปรัธนากล่าว
นายปรัธนากล่าวต่อว่า โครงการจะพัฒนาเป็นเฟส โดยบางส่วนเริ่มให้บริการแล้ว และคาดว่าจะเห็นการดำเนินงานครบถ้วนภายใน 12 เดือน ภายใต้ความร่วมมือระยะเวลา 10 ปี พร้อมตั้งเป้ายกระดับการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมกว่า 98% ของพื้นที่ และต่อยอดสู่ Smart City Data Platform และ Digital Twin เพื่อบริหารจัดการข้อมูล การจราจร พลังงาน การใช้พื้นที่ และความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมองว่าเมืองทองธานีเป็นโครงการ Smart City ขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเอกชนในเชิงพื้นที่และการวางโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร