เปิดสถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กรกฎาคม ย้อนหลัง 10 ปี มีเลขเบิ้ล
พรุ่งนี้แล้ว ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หวย งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ณ สำนักงานสลากฯ สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี
“มติชนออนไลน์” รวบรวมสถิติหวย การออกรางวัลย้อนหลังรวม 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) มีทั้งรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว ให้ผู้สนใจนำไปประกอบการเสี่ยงดวง พบการออกเลขเบิ้ล ทั้ง 55, 88
สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กรกฎาคม
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2568
รางวัลที่ 1 : 245324
เลขท้าย 2 ตัว : 26
เลขหน้า 3 ตัว : 995, 171
เลขท้าย 3 ตัว : 084, 336
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2567
รางวัลที่ 1 : 367336
เลขท้าย 2 ตัว : 21
เลขหน้า 3 ตัว : 011, 331
เลขท้าย 3 ตัว : 421, 618
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2566
รางวัลที่ 1 : 169530
เลขท้าย 2 ตัว : 62
เลขหน้า 3 ตัว : 261, 384
เลขท้าย 3 ตัว : 066, 780
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2565
รางวัลที่ 1 : 620405
เลขท้าย 2 ตัว : 53
เลขหน้า 3 ตัว : 159, 834
เลขท้าย 3 ตัว : 061, 279
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
รางวัลทื่ 1 : 556725
เลขท้าย 2 ตัว : 70
เลขหน้า 3 ตัว : 058, 174
เลขท้าย 3 ตัว : 233, 927
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
รางวัลที่ 1 : 873286
เลขท้าย 2 ตัว : 53
เลขหน้า 3 ตัว : 510, 533
เลขท้าย 3 ตัว : 682, 494
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ 1 : 369765
เลขท้าย 2 ตัว : 88
เลขหน้า 3 ตัว : 355, 901
เลขท้าย 3 ตัว : 113, 556
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
รางวัลที่ 1 : 596324
เลขท้าย 2 ตัว : 27
เลขหน้า 3 ตัว : 403, 530
เลขท้าย 3 ตัว : 138, 362
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2560
รางวัลที่ 1 : 820327
เลขท้าย 2 ตัว : 87
เลขหน้า 3 ตัว : 584, 835
เลขท้าย 3 ตัว : 390, 823
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
รางวัลที่ 1 : 449764
เลขท้าย 2 ตัว : 55
เลขหน้า 3 ตัว : 552, 734
เลขท้าย 3 ตัว : 158, 925
โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล