มทร.ธัญบุรีรับ 3 รางวัลมาตรฐาน ASIC ‘วิรัช’ มั่นใจ 3 ปี คว้า 5 ดาวของ QS Star

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ยื่นขอมาตรฐาน ASIC จากองค์กรรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นองค์กรในการรับรอง และประกันคุณภาพสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ASIC ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากสากลในการออกใบประกันคุณภาพให้สถาบันการศึกษา เนื่องจากมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด จึงทำให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานตรงตามที่รัฐบาลกำหนดและสอดคล้องกับความเป็นสากล ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ASIC ได้ส่งผู้ตรวจคุณภาพมาตรวจที่ มทร.ธัญบุรี ซึ่งผลการประเมินมหาวิทยาลัยได้รับมาตรฐาน ระดับ Premier ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินคุณภาพ ทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล ได้แก่ 1. Outstanding Achievement Award in Student Satisfaction and Support มาตรฐานด้านการสนับสนุนนักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาทางด้านต่างๆ 2. Achievement of Excellence Award in Most Innovative, Student Centred Library in Asia มีการจัดการห้องสมุดที่เหมาะสมกับนักศึกษารุ่นใหม่ และพัฒนาสถานที่ และกิจกรรมเพื่อรองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน และ 3. Eco-Universities Green Flag Award for Excellence in Environmental Awareness and Learning Environment ด้านสิ่งแวดล้อมของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ASIC ประทับใจกระบวนการทำงานของนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จึงให้มหาวิทยาลัยเขียนบทความ เพื่อนำไปเผยแพร่ไปทั่วโลกในเว็บไซต์ของ ASIC เพื่อเป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในการพัฒนา soft skills ของนักศึกษาผ่านชมรมด้วย

“จากผลประเมินดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการเตรียมการเพื่อประเมินผลทางการศึกษา QS Star University Ratings คาดว่าใน 3 ปี มทร.ธัญบุรี จะต้องได้รับมาตรฐาน 5 ดาว ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล เทียบเท่ามหาวิทยาลัยนานาชาติ” นายวิรัช กล่าว