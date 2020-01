วันคริสต์มาสที่แสนสุข

ที่มา คอลัมน์ "โรงเรียนของฉัน" ผู้เขียน นันทิชา คมจิตร

I don’t want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don’t care about the presents

Underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true oh

All I want for Christmas is you

เทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขของใครหลายๆ คนโดยเฉพาะชาวคริสต์ที่เป็นเสมือนวันประสูติของศาสดาศาสนาคริสต์ และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมของเรานั้น ถึงแม้นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ แต่ก็ให้ความสำคัญแก่เทศกาลคริสต์มาส จึงได้จัดงานเทศกาลคริสต์มาสขึ้น เพื่อเป็นของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมทุกคน ก่อนจะเข้าสู่ช่วงสอบกลางภาคประจำปีการศึกษานี้

งานกิจกรรมคริสต์มาสจัดขึ้นบริเวณลาน และเวทีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งภายในงาน คุณครูทุกท่านแต่งกายด้วยธีมคริสต์มาสสีแดงเขียว รวมถึง ผู้อำนวยการโรงเรียน

สระบุรีวิทยาคมของเรามีการแต่งกายด้วยชุดสีแดง และหมวกซานตาคลอส ในขณะเดียวกันนักเรียนก็มีการใส่ที่คาดผม หมวก เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันคริสต์มาส มีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาสกับครูชาวต่างชาติเพื่อรับรางวัล และการแสดงโชว์ที่สนุกสนานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครคุณธรรมจากนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่ได้ไปแข่งในงานศิลปะหัตถกรรมระดับประเทศ ที่เนื้อเรื่องมีการกล่าวถึงความรักที่ไม่สมหวังของคู่รักคู่หนึ่ง จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้า การแสดง cover dance เพลง Jingle Bells Remix vertion และเพลง La Vie en Rose ของไอดอลเกาหลี วง IZ*ONE จากนักเรียนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน และการแสดงจากร้องเพลงจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program รวมถึง นักเรียนห้อง Education Hubในเพลง All I want for Christmas is you ร่วมกับคุณครูชาวต่างชาติ

ในตอนท้ายของกิจกรรมวันคริสต์มาสนี้ คือการที่คุณครูทุกท่านสวมบทเป็นซานตาคลอสมามอบความสุขให้แก่นักเรียนในโรงเรียน โดยการโยนขนม ลูกอม และช็อกโกแลต ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง พร้อมกับเปิดเพลงวันคริสต์มาสสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานครื้นเครงภายในโรงเรียน รวมถึง มีการอวยพรให้แก่นักเรียนเนื่องในโอกาศวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ด้วย

เรียกได้ว่าปีนี้ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมของเราจัดงานวันคริสต์มาสได้ยิ่งใหญ่ สมกับเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของระยะเวลาจัดกิจกรรม การแสดงที่สนุกสนานเป็นที่น่าจดจำ และแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนประทับใจที่สุดในงานนี้ คงหนีไม่พ้นการแต่งกายของทั้งนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน ที่มีสีสันสดใส ทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนอบอวลไปด้วยความสุข

หลังจากจบกิจกรรมทั้งหมดแล้ว ทุกคนในโรงเรียนต่างมีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้า บรรยากาศภายในโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมต่างเต็มไปด้วยความสุข และเสียงหัวเราะ

ประโยชน์ของกิจกรรมคริสต์มาสในครั้งนี้ คือการที่กิจกรรมจัดขึ้นในช่วงก่อนสอบ ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการอ่านหนังสือเตรียมการสอบที่กำลังจะมาถึง ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของศาสนาอื่น ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และวันคริสต์มาส จากกิจกรรมตอบคำถาม และแสดงละคร รวมถึง การได้เป็นทั้งผู้รับ และแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่น

สุดท้ายนี้ หากใครที่กำลังมีความท้อ หรือไม่มีความสุขอยู่ ขอส่งความสุขไปให้ผ่านบทเพลง All I want for Christmas is you ที่มีเนื้อหาแสนอบอุ่นหัวใจ เพื่อให้คุณทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสปีนี้ รวมถึง ในปีต่อๆ ไป

Santa Claus won’t make me happy

With a toy on Christmas day

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you