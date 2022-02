‘สพฐ.’ ประกาศรางวัลหนังสือดีเด่น ปี65 ‘มติชน’ คว้า 1 รางวัล ‘ไม่ใช่ที่ของเรา’ พาวเวอร์แพทได้ชมเชย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมภานุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 49 เรื่อง ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง และรางวัลชมเชย 38 เรื่อง โดยดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการพิจารณาตัดสิน กล่าวว่า ปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 369 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง มีหนังสือได้รับรางวัล 49 เรื่อง เป็น รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง รางวัลชมเชย 38 เรื่อง ดังนี้

รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง 1. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก : อิทธิพล คติความเชื่อ และความหมายสถาปัตยกรรม 2.คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในอยุธยา 3.รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู 4.ความเจ็บปวดบนลวดลาย 5.ตุ๊กตาของลูก 6.อยากให้ทุกสิ่งในโลกนี้มีชีวิต 7.เป็นคนไทยทั้งที 8. เฒ่าแสน 9.รวมบทร้อยกรอง ในวันที่ต้นหวังสะพรั่งบาน 10. สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และ11.ใครนะสัตว์เลี้ยงแสนรัก

รางวัลชมเชย 38 เรื่อง ได้แก่ 1.รักก่อนกำเนิด 2.นัยตำนานพระธาตุพนม 3.ราชบพิธมิตรธรรม FRIENDSHIP BEYOND TIME 4.ส่องลายคราม 5.กว่าจะถึงคองโก 6.ตามรอยสามก๊กจากจีนสู่บางกอก : กวนอู จากขุนพลสู่เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ 7.ไม่ใช่ที่ของเรา โดย แพท พาวเวอร์แพท 8.เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี9.วินาทีไร้น้ำหนัก โดยวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ จัดพิมพ์โดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 10. อโศกสาง 11.กวีนิพนธ์ไม่เคยตาย 12.กวีวัจนะ บนเส้นทางที่ย่างก้าว13.กวีนิพนธ์ ผลึกฝันรางวัลชีวิต14.บ้านที่กลับไม่ได้ 15.เรื่องคุณเล่า16.เสือเทพเจ้า 17.ครอบครัวสัตว์โลก 18.ความจำยาวของปู่ขี้ลืม 19.ชวนเพื่อนเล่นกลางทุ่ง 20.ความลับจากธรรมชาติ 21.เพราะความเศร้าของเราไม่เท่ากัน 22.มามุดโลก 23. ‘ไอโกะ’ แปลว่าความรัก 24. Home is Cool. โฮมสคูล คูลจริงป่าว? 25. กวีนิพนธ์ มงคลชีวิต 26.ท่องไปในวันเวลา 27.รวมกวีนิพนธ์ เพลงรักจากตักแม่ 28.พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน 29.วันนี้คือวันตายของเจ้า ! HAVE A GOOD DIE 30.วิ่ง…สู่ชีวิตใหม่ RUN FOR NEW LIFE 31.ตำนานมหัศจรรย์ตะวันตก 32.ผีเมียนมา 33.จดหมายเหตุงานสมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 34.ฤาษีดัดตน มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน 35.วัดบุปผาราม 36.ความจำยาวของปู่ขี้ลืม 37.ชวนเพื่อนเล่นกลางทุ่ง และ38.เป็นคนไทยทั้งที

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพ