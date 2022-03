มข.จับมือ ม.ผู้ดี ผนึก 9 มหา’ลัย สร้างเครือข่ายนักการศึกษา การเรียนรู้กระบวนการสืบเสาะภาคพลเมือง

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมกับ University of Hull, สหราชอาณาจักร จัดโครงการ DEVELOPING INNOVATION AND RESEARCH CAPACITY IN THE CIRCULAR ECONOMY THROUGH CITIZEN INQUIR เพื่อส่งเสริม สร้างการตระหนักรู้ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะภาคพลเมือง มีคณาจารย์ นักวิชาการศึกษา ครูประจำการ ร่วมประชุมกว่า 120 คน ว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือจาก 2 มหาวิทยาลัย จากสหราชอาณาจักร ได้แก่ University of Hull และ มข.ที่ทำงานร่วมกันตลอด 1 ปีเต็ม เพื่อถ่ายทอดวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Citizen Inquiry หรือ กระบวนการสืบเสาะภาคพลเมือง ภายใต้บริบทที่อยากให้ผู้ร่วมโครงการเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพลาสติกแบบหมุมเวียน กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ คือครู หรือนักการศึกษา เพราะเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาคือตัวครู โครงการคาดหวังว่าใน 1 ปีนี้ จะสร้างครูวิทยาศาสตร์ หรือสร้างนักวิทยาศาสตร์ศึกษา ที่เข้าใจแนวทางนี้ ซึ่งเป็นแนวทางนวัตกรรมการจัดการศึกษาแนวใหม่ ที่นำผู้เรียนมาสู่ธรรมชาติ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของจริง และเกิดการเชื่อมต่อ เข้าใจธรรมชาติ และใช้ในชีวิตจริงได้

ผศ.ดร.นิวัฒน์กล่าวอีกว่า ในโครงการได้จัดตั้งเครือข่าย Thai Citizen Science and Inquiry in Education (Thai CSI-ED) Network เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยต่างๆ อีก 9 แห่งในไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุตรดิตถ์ มรภ.นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยทักษิณ มรภ.ภูเก็ต มรภ.สกลนคร และ มข.เซทอัพเครือข่ายที่เรียกว่า Thai CSI-ED Network คือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทยที่ใช้วิธีการสืบเสาะภาคพลเมืองในการทำงานทางการศึกษาด้วยกัน นำวิธีการกระบวนการ Citizen Inquiry เข้าไปจัดการเรียนการสอน นำเทคโนโลยีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เช่น เครื่องวัดคุณภาพน้ำ โดรน กล้อง 360 องศา และโปรแกรมวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ ถ่ายทอดกระบวนการวิธีการสืบเสาะภาคพลเมือง แก่ครูประจำการ และนักศึกษา นิสิตครู เพื่อปลูกฝังสร้างการตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนต่อไป

Professor Kevin Burden Professor of Educational Technology University of Hull กล่าวว่า มข.เป็นพันธมิตรในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงด้านการวิจัยและการสอน โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นช่วยเหลือในประเทศ รวมทั้ง ในสหราชอาณาจักร ให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า กระบวนการสืบเสาะภาคพลเมือง ซึ่งเป็นส่วนย่อยของวิทยาศาสตร์พลเมือง ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด-19 จึงสัมมนา และการเวิร์คช็อปหลายครั้ง เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือสืบเสาะจริงในชุมชนของตนเอง