เปิดหลุมขุดค้น ‘บ้านโนนวัด’ จากผลวิจัยหลักฐาน ‘เลี้ยงไก่เก่าสุดในโลก’ แถมมีปลาช่อน 3 พันปี

สืบเนื่องกรณีงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (พีเอ็นเอเอส) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ศึกษาต้นกำเนิดชีววัฒนธรรมและการแพร่กระจายของไก่เลี้ยง พบหลักฐานการเลี้ยงไก่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จัดหวัดนครราชสีมาของไทย (อ่านข่าว ฮือฮา! งานวิจัยพบ ‘ไทย’ ต้นกำเนิดไก่เลี้ยงแห่งแรกของโลก)

‘มติชน’ ชวนไปทำความรู้จักเรื่องราวของ ‘บ้านโนนวัด’ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บ้านโนนวัด เป็นแหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของชุมชนเกษตรกรรมยุคแรกๆ จากการขุดค้น พบโครงกระดูกในพื้นที่เดียวกันถึง 635 โครง โบราณวัตถุกว่า 20,000 ชิ้น รวมถึงภาชนะดินเผาที่ยังสมบูรณ์ 4,000 ชิ้น แวดินเผา (เครื่องมือทอผ้า) มากกว่า 1,000 ชิ้น

ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ต่อเนื่องตั้งแต่ยุคหินใหม่ ต่อเนื่องยุคสำริด ยุคเหล็ก ก่อนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น มีพัฒนาการด้านการเกษตร เทคโนโลยีโลหกรรม การเลี้ยงสัตว์ และใช้ประโยชน์จากสัตว์

ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่อง มีผู้เชี่ยวชาญเข้าศึกษาในแง่มุมหลากหลาย

ปัจจุบัน บ้านโนนวัด เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวนาขนาดเล็ก ชื่อหมู่บ้านโนนวัดมาจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินดิน และบริเวณทางเข้าด้านทิศใต้ของหมู่บ้านเคยเป็นวัดเก่า มีโบสถ์บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน จึงเรียกว่าบ้านโนนวัด

การขุดค้นทางโบราณดีครั้งสำคัญที่บ้านโนนวัด ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่

โครงการช่วงที่ 1 The Development of an Iron Age Chieftdom ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2550 โดย ศ.ชาร์ล ไฮแอม ม.โอทาโก นิวซีแลนด์ ร่วมกับกรมศิลปากร โดย ดร.รัชนี ทศรัตน์ และ ดร.อำพัน กิจงาม

โครงการช่วงที่ 2 The Environment Change and Society before Angkor : Ban Non Wat and the Upper Mun River Catchments in Prehistory ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2555 โดย ดร.ไนเจล ชาง จาก ม.เจมส์คุก ออสเตรเลีย ร่วมกับ ผศ.วรชัย วิริยาภิรมย์ ม.เกษตรศาสตร์ ด้วยจุดประสงค์คือการขุดค้นอย่างละเอียด และสำรวจชั้นดินในอำเภอต่างๆของจังหวัดนครราชสีมา

