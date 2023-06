เฟซบุ๊กสนง.ศึกษาธิการ กทม. ‘ถูกแฮก’ โพสต์คลิปหวิวรัวๆ โร่เปิดเพจใหม่ชี้แจง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เฟซบุ๊ก “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 2.6 หมื่นคน ได้โพสต์คลิปวิดีโอหญิงสาวกำลังถอดเสื้อผ้า ค่อนข้างวาบหวิว รัวๆ ถึง 8 คลิปวิดีโอ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.41 น. เป็นต้นไป

ก่อนที่จะมี “เฟซบุ๊กใหม่” ซึ่งคาดว่าเป็นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นมาใหม่ในชื่อ “ศธจ.กรุงเทพมหานคร” เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงว่า

“เรียน ทุกท่านทราบ เนื่องด้วย Facebook Page “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร” (เดิม) facebook.com/bkk.edu.office ได้ถูก hacked จากผู้ไม่ประสงค์ดี และขณะนีัอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

จึงขอให้ทุกท่านทราบว่า เนื้อหา ข้อความ หรือ สิ่งอื่นใด ที่ถูกเผยแพร่บนpageดังกล่าว ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

To whom it may concern, Bangkok provincial education office urgently to inform our authorization facebook fanpage behalf on account bkk.edu. were hacked so all contents there are not permitted!”