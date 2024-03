ที่มา คอลัมน์ "รายงานการศึกษา"

รายงานการศึกษา : ส่อง 10 ร.ร.มัธยมแกนนำ ดันโมเดล ‘สุขภาพหนึ่งเดียว’

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโอฮุน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มก.กับ 10 โรงเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษา ใน โครงการ Piloting the One Health Core Competency Course for High School Students เดินหน้าโมเดล “สุขภาพหนึ่งเดียว” สร้างองค์ความรู้รับมือกับโรคระบาด โดยตั้งเป้าขยายการเข้าถึงหลักสูตรไปยังโรงเรียนทั่วประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.วิพัฒน์ คุรุจิตธรรม ผู้อำนวยการบริหารซีโอฮุน กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างซีโอฮุน และ มก.โดยการสนับสนุนของเชฟรอน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ต่อยอดการเรียนรู้ภายใต้หลัก “สุขภาพหนึ่งเดียว” ในระดับชั้นมัธยมปลาย 2.พัฒนาครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ 3.สร้าง Best Practice ที่เหมาะสม และ 4.ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบในการหาทางออกให้กับวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศ

ด้าน รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มก.กล่าวว่า บทบาท มก.คือการออกแบบโมเดลการเรียนการสอน และแพลตฟอร์มการฝึกอบรมที่เข้าถึงง่าย สำหรับครู และนักเรียน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของคณะศึกษาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวนศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาหลักสูตรผสาน Hard Skill และ Soft Skill ที่ครอบคลุมความรู้ทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว สมรรถนะหลักทั้ง 7 โมดูล การดูแลสุขอนามัยที่ประยุกต์เข้ากับโรคประจำถิ่น โรคตามฤดูกาล และโรคระบาด

Advertisement

สำหรับ 10 โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี, โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนสงวนหญิง, โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์, โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ, โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม), โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา โดยมีเป้าหมายจะขยายการเข้าถึงหลักสูตรนี้ไปยังโรงเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ปิดท้ายที่ นายภาณุ บุญวัฒโนภาส รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยฯ กล่าวว่า โครงการนี้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ “สร้างเสริมองค์ความรู้สุขภาพหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่เชฟรอนได้ร่วมจัดทำมาตั้งแต่ปี 2564 เพื่อให้ความรู้แก่ครูระดับอนุบาล และประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เพื่อเติมช่องว่างด้าน Soft Skill เกี่ยวกับสุขภาวะให้เด็กและเยาวชนได้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับพ่อแม่ เพื่อน และคนใกล้ตัว ให้รับรู้ และนำไปปฏิบัติได้ต่อไป

ปัจจุบัน ซีโอฮุนอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน “สุขภาพหนึ่งเดียว” มาแล้วกว่า 12 ปี ใน 8 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ครอบคลุมระดับนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ รวมถึง บุคลากรด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม มากกว่า 50,000 ราย