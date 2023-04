มติชนเลือกตั้ง 66 : รถแห่

⦁…เศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ พท.ประกาศชัดไม่ร่วมกับ พปชร.และ รทสช. เปรียบ พท.เป็นเรือใหญ่ พรรคพวกนี้เป็นเรือเล็กพายอยู่ข้างๆ ลั่นไม่ร่วมกันแน่นอน… แถมยืนยันว่า อุ๊งอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกฯอีกคนของ พท. ก็เห็นด้วย และผู้ใหญ่หลายคนก็ไม่มีใครท้วงติงอะไร

⦁…ไม่รู้ว่าที่ พท.ต้องออกมาประกาศชัดไม่เอา 2 ลุง เพราะขณะนี้ในโลกโซเชียลมีการปั่นกระแส “เลือกเพื่อไทยได้ลุงป้อม” หรือไม่ ⦁…บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้า พปชร. บอกสั้นๆ ที่ “เศรษฐา” ประกาศไม่ร่วมกับ พปชร.ว่า “ไม่เป็นไร ก็ว่ากันไป เพราะผมยังไม่ได้ประกาศว่าจะจับมือกับใคร”

⦁…จม.ฉบับที่ 10 ที่ “บิ๊กป้อม” ร่ายยาวโชว์ผลงานก้าวข้ามความขัดแย้ง ด้วยการช่วยดันแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จจากบัตรใบเดียว เป็นสองใบ และหาร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จาก 500 เป็น 100 พร้อมแขวะ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ไม่เอาด้วย แล้วตบท้ายให้รออ่านฉบับที่ 11 จะพูดถึงเรื่อง “เป็นนายกฯต้องให้เกียรติสภาอย่างไร”…เป้าคงอยู่ที่ “บิ๊กตู่” แน่นอน…รอด้วยความระทึก

⦁…ส่วน อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้า ภท. ก็ยืนยันตามหลักการว่าสนับสนุนพรรคที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 จัดตั้งรัฐบาลก่อน แต่หากไม่สามารถจัดตั้งได้ พรรคอื่นๆ จึงจะมีสิทธิตั้งรัฐบาล…เหมือนจะส่งซิกว่าแม้ ภท.ไม่ได้ที่ 1 แต่ก็มีสิทธิเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลนะจ๊ะ

⦁…พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกฯ จาก ก.ก. ไปดีเบตตอบคำถามของ ครูสลา คุณวุฒิ ถึงนโยบายการแก้ปัญหาหนี้สิน โดยแจกแจงแนวทางต่างๆ ก่อน ตบท้ายว่า “ถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาล อาจมีคนไปร่วมรายการไมค์หมดหนี้ น้อยลง”

⦁…พลาดไม่ได้กับ “สงคราม 9 พรรค The Last War” เป็นเวทีที่ 5 ของโครงการ “มติชน : เลือกตั้ง’66 บทใหม่ประเทศไทย” วันที่ 2 พฤษภาคม เวลา 12.00-17.15 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้า สยามพารากอน ปทุมวัน กรุงเทพฯ ทั้ง 9 พรรค ส่งตัวแทน 27 คน ขึ้นเวทีประชันนโยบายแต่ละรอบ ประกอบด้วย รอบเวที YOUNGBLOOD วัดอนาคต, รอบ เวทีขุนศึก ประจัญบาน และรอบเวทีวิสัยทัศน์และสัญญาประชาคม ที่แคนดิเดตนายกฯ 9 พรรค จะขึ้นเวทีโชว์ไม้เด็ดเรียกคะแนน ถ้าได้เป็นนายกฯจะทำอะไร อย่างไร เป็นเวทีใหญ่ จากความร่วมมือระหว่างเครือมติชน-เดลินิวส์ และพันธมิตร …ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวที “สงคราม 9 พรรค The Last War” ได้ทุกช่องทางในเครือมติชนและเดลินิวส์