บางกอกดีไซน์วีค 9 วันอัด 200 โปรแกรม ปลุก 5 ย่านพรึบ สีสันในวันสร้าง ‘ทางรอด’

อลังจริง ไม่จกตา! บางกอกดีไซน์วีค 9 วันอัด 200 โปรแกรม ปลุก 5 ย่านพรึบสีสันในวันสร้าง ‘ทางรอด’

กลับมาอีกแล้ว สำหรับงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2565 (Bangkok Design Week 2022) ครั้งที่ 5 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)หรือCEA ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 กุมภาพันธ์ รวม 9 วันรวด รวบตึง 5 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” อัดแน่นกว่า 200 โปรแกรม ที่ถ่ายทอดผลงานออกแบบที่น่าจับตามองจากนักสร้างสรรค์หลากหลายแขนง กิจกรรมทอล์กและเวิร์กช็อปที่ชวนให้อับเดตเทรนด์และอินไซต์ที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไปจนถึงอีเว้นต์และตลาดนัดสร้างสรรค์ที่จะมาสร้าบรรยากาศสนุก ปลุกสีสันของเมืองกรุงเทพฯ ที่กระจายตัวไปตามย่านสร้างสรรค์ต่างทั่วเมืองที่จะผสมผสานงานออกแบบที่ “Co” กับประเด็นที่เทศกาลฯ ปีนี้ต้องการนำเสนอทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่

“Co with Space” งานออกแบบพื้นที่เพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายใหม่ ๆ

“Co with Mental Health” งานออกแบบที่ช่วยบรรเทาความสาหัสของจิตใจจากโควิด

“Co with Eco” งานออกแบบเพื่อชะลอเวลาของวิกฤตสิ่งแวดล้อม

“Co with Culture” งานออกแบบที่หยิบจับวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และนำเสนอในมุมใหม่

“Co with Future” งานออกแบบที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่ออนาคต

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า งานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ เปรียบเหมือนอาวุธสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ และยกระดับให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยภารกิจสำคัญของงานเทศกาลฯ นอกเหนือจากการเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้ว ยังเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นในการนำความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทุกอุตสาหกรรม อันจะเป็นการนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่ม GDP ของประเทศอีกด้วย สอดคล้องกับที่ “กรุงเทพฯ” ขึ้นแท่นเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Bangkok City of Design) ภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative City Network)

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 หรือ Bangkok Design Week 2022 (BKKDW2022) จัดครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” งานเทศกาลฯที่จะชวนทุกคนมาร่วมสำรวจความคิดสร้างสรรค์คิดหาหนทางอยู่ร่วมกับสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ในหลากหลายแง่มุม เพื่อดำเนินชีวิตได้ตามปกติ (ใหม่)

“ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ” สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลฯ รวมเป็นจำนวนสูงถึง 969 ล้านบาท มีผู้เข้าชมเทศกาลฯ กว่า 1.3 ล้านคน โดยเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ และศักยภาพสำคัญของนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ” นายอภิสิทธิ์กล่าว

สำหรับย่านต่างๆ มีดังนี้

“พระนคร”ความดั้งเดิมที่ไม่เคยซ้ำเดิม

•Future Paradise : Design And Objects Associations นิทรรศการในอาคารประวัติศาสตร์ที่ชวนตั้งคำถามถึงความเปลี่ยนแปลงของข้าวของที่เราใช้ในอีก 10 ปีข้างหน้า ณ โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ อาคารเก่าแก่ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่เวลา 11:00 – 21:00 น.

•New World x Old Town ครั้งที่ 2 : Urban Ally การกลับมาของนิทรรศการ New World x Old Town ครั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกับ HUI Team Design, Saturate Designs, คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีนักออกแบบอิสระสร้างงานศิลปะจัดวาง (installation art) บอกเล่าความเป็นย่านบางลำพูผ่านการออกแบบแสงและเสียงในอาคารห้างนิวเวิลด์ ย่านบางลำพู ตั้งแต่เวลา 17:00 – 21:00 น.

•Re-frontage shophouse: Urban Ally ปรับสมดุลตึกแถว สร้างแนวต่อรอยเมือง เมื่อนักออกแบบชวนกันเปลี่ยนหน้าบ้านริมคลองย่านพระนครให้กลับมา “อยู่ได้” และ “อยู่ดี” อีกครั้ง กับกิจกรรม Re-frontage shophouse นำเสนอแนวทางเลือกในการปรับปรุงอาคารตึกแถวให้ตอบรับกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ โดย Everyday Architect Studio ณ บริเวณถนนสามเสน ตั้งแต่เวลา 11:00-20:00 น.

•Revitalise The First Post Office : Urban Ally การจัด Lighting installation บริเวณอาคารร้างไปรษณียาคาร (เดิมเขียนว่า ไปรสนียาคาร) ที่จะช่วยเปิดพื้นที่อาคารและสวนโดยรอบที่รกร้างมานาน ให้ผู้คนได้เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาในระยะยาวในอนาคตได้ ตั้งแต่เวลา 18:00 – 21:00 น.

•มองเมืองเก่า เล่าผ่านแสง : FACULTY OF ARCHITECTURE หนึ่งในสามกิจกรรมจากโครงการ Old Town Engagement ของ Make it Happen Lab โดย Urban Ally ในกิจกรรมนี้ กลุ่ม 27 June Studio สร้างสรรค์กิจกรรมแผนที่ดอกไม้อินเทอร์แอ็กทีฟ (interactive flower mapping) ขึ้นบริเวณสะพานข้ามคลอง ข้างโรงเรียนราชินี ตั้งแต่เวลา 17:00 – 21:00 น.

“เจริญกรุง – ตลาดน้อย”

•CO WITH GARDEN : CEA x Kernel Design พื้นที่สันทนาการยุคนิวนอร์มอล ต้นแบบพื้นที่สาธารณะกลางแจ้งยุคนิวนอมอล ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนกับคนรอบข้างและธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเครียดแต่ยังคงความปลอดภัยด้วยอากาศที่ถ่ายเทและการเว้นระยะห่างระหว่างกัน อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองในยุคปัจจุบัน ณ อาคาร TCDC ไปรษณีย์กลาง บางรัก ตั้งแต่เวลา 11:00 – 22:00 น.

•SIT/VID/ME : AP THAILAND “SIT-VID-ME นั่งด้วยกัน” Community Space โดยเอพี ไทยแลนด์ เป็นโปรเจกต์ที่ต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ของการสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยใช้พื้นที่จัดนิทรรศการแสดงแนวคิดและวิธีการใช้ชีวิตที่สามารถเติมเต็มความสุขให้กันและกันได้ในยุคโควิด-19 ณ ลานจตุรัสไปรษณีย์กลาง บางรัก ตั้งแต่เวลา 11:00 – 22:00 น.

•The Standard Presents Jaime Hayon : The Standard, Bangkok Mahanakhon นำเสนอ “Shadow Theatre” งานนิทรรศการศิลปะสุดสร้างสรรค์โดย ไฮเม่ ฮายอน (Jaime Hayon) ศิลปินและนักออกแบบผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุค ที่มาในคอนเซปต์ Circus Fantasy หรือโรงละครสัตว์สุดแฟนตาซี กับอินสตอลเลชั่นขนาดใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังตะลุง ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นจากภาคใต้ ซึ่งจะพาคนดูเสมือนเข้าไปอยู่ในโรงละครขนาดใหญ่อันมีหลากหลายมิติ ณ อาคารชัยพัฒนสิน อาคารพานิชย์เก่าอายุกว่า100ปี ย่านเจริญกรุง ตั้งแต่เวลา 11:00 – 21:00 น.

•CALADIUMLISM: มือ-บอน : SUMPHAT ชวนพลิกมุมมอง “บอนสี” ต้นไม้คู่ประวัติศาสตร์ไทย เข้ากับบริบทใหม่ในปี 2022 เริ่มจากมีหลักฐานความนิยมตั้งแต่ยุคสุโขทัยเรื่อยมาจนสมัยอยุธยา จากบนชานเรือนพาลัยมาสู่ระเบียงคอนโดและบ้านจัดสรรได้อย่างไร ณ อาคารชัยพัฒนสิน ตั้งแต่เวลา 11:00 – 21:00 น.

•The Wall 2022 : LIGHTING DESIGNERS THAILAND ศิลปะแสงที่เปลี่ยนเมืองให้สนุกจนใคร ๆ ก็อยากลุกออกมาเดิน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่เวลา 18:00 – 22:00 น.

•Made in Charoenkrung ปีที่ 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับโปรเจกต์ “Made in Charoenkrung” พัฒนาศักยภาพของกิจการดั้งเดิมในย่านเจริญกรุง และต่อยอดทักษะงานฝีมือ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ ผ่านการจับคู่ “คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่” ให้มา “Co” กัน จนได้ “ของดีประจำย่านเจริญกรุง” ณ ลานจตุรัสไปรษณีย์กลาง บางรัก เวลา 17:00 – 21:00 น.

•จักรวาลใจ Mental-verse : Eyedropper Fill นิทรรศการที่พาไปสำรวจ “โลกซึมเศร้า” ที่ช่วยให้เราเข้าใจโรคทางใจ และเห็นอกเห็นใจกันและกันมากขึ้น ผ่านนวัตกรรมทางสังคมที่เสริมกำลังของเสียงที่ไม่ถูกได้ยินด้วยกระบวนการทาง “ศิลปะ” โดยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสังคมในประเด็นต่าง ๆ มี “ส่วนร่วม” ในการออกแบบเรื่องเล่าของตัวเอง และ ‘เชื่อมต่อ’ กับผู้ชมผ่านงานออกแบบประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการ ภาพยนตร์สารคดี อินสตอลเลชั่นอาร์ต ฯลฯ เพื่อสร้างสังคมที่เสียงของทุกคนถูก “รับฟังอย่างเข้าใจ” และเป็นสังคมที่ “ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง“ ณ River City Bangkok ตั้งแต่เวลา 11:00 – 20:00 น.

สามย่าน

ย่านสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา แหล่งรวมการเรียนรู้ และสนามของงานสร้างสรรค์ เคียงคู่ตำนานร้านอร่อย ครบครันเรื่องสาธารณูปโภค ที่คึกคักไปด้วยผู้คนตลอดเวลา

•ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล : FAAMAI รับชมภาพยนตร์แบบ immersive 360 องศา ณ ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล FAAMAI Digital Arts Hub ตั้งแต่วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:00-21:00 น.

•บิงโก!สามย่าน : TREASURE BY HUMANICE ชวนตามไปชิมอาหารจานเด็ดใน 3 ย่าน “สามย่าน สวนหลวง บรรทัดทอง” ตามไปกิน! อาหารจานออริจินอล แทรกด้วยเมนูสมัยใหม่สุดชิค ภาพกับสตรีทอาร์ทที่ซ่อนอยู่ระหว่างทางที่คุณอาจไม่เคยสังเกตเห็น ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถมารับ ‘แผนที่บิงโกสามย่าน’ ได้ที่ลานคณะสถาปัตย์ฝั่งสามย่าน (ลานอินด้า) ตั้งแต่เวลา 11:30-18.00 น.(จำนวนจำกัด)

ทองหล่อ – เอกมัย

•2022 ThongEk x Metaverse : ThongEk ท่องโลกเสมือนจริง ทดลองสำรวจ 5 ธุรกิจย่านทองหล่อ – เอกมัย เช่น ร้านเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้าน ร้านอาหารดั้งเดิม ร้านกาแฟชื่อดัง และสตูดิโอนักออกแบบกราฟฟิก กับโปรเจคเชิงทดลองสุดล้ำในการพาร้านค้าจากโลกจริงสู่โลกเสมือนจริง เพื่อเตรียมค้นหาและสร้างโอกาสในการต่อยอดทำธุรกิจใหม่ๆ ที่พร้อมจะเชื่อมโยงคนทั้ง 2 โลกเข้าไว้ด้วยกัน กับ “2022 ThongEk x Metaverse” บนแพลตฟอร์มแห่งโลกอนาคต กับ www.metaversethailand.io รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/THONGEKdesigndistrict

อารีย์ – ประดิพัทธ์

•AriCoin Kindness Exchange : AriAround กิจกรรมแลกเหรียญอารีเพื่อการเปลี่ยนแปลง สร้างชุมชนให้แข็งแรงและอารีไปด้วยกัน โดย AriAround แพลตฟอร์มที่ให้ชาวอารีย์นำขยะ อาทิ ขวด PET, กระป๋องอะลูมิเนียม และหนังสือที่ส่งต่อได้มาแลกเป็นเหรียญ และนำไปใช้แลกสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในย่าน ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว ชิมขนมออกใหม่ ส่วนลดร้านค้า หรือร่วมกิจกรรมกับศิลปินในชุมชน ณ FEAST Ratchakru ตั้งแต่เวลา 11:00 – 17:00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/AriAround