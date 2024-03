ขรรค์ชัย-สุจิตต์ จี้ปลดล็อกปวศ. ยกหลักฐาน ไทยแท้ไม่มีจริง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และนายสุจิตต์ วงษ์เทศ ผู้ก่อตั้งนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ร่วมถ่ายทำรายการขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว ตอน ‘ปลดล็อกประวัติศาสตร์ คนไทยลูกผสมจากสยาม’

นายสุจิตต์ กล่าวว่า ที่ตั้งของ ม.ศิลปากร วังท่าพระ เดิมคือ วังเก่าเจ้าฟ้าเหม็น ซึ่งประทับ ณ วังแห่งนี้มาตลอดสมัยรัชกาลที่ 1 กระทั่งในแผ่นดินรัชกาลที่ 2 เจ้าฟ้าเหม็นและพรรคพวกคิดกบฏ จึงถูกประหาร กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (รัชกาลที่ 3 ก่อนขึ้นครองราชย์) ประทับสืบต่อมาโดยมีคำบอกเล่ามากมายเกี่ยวกับท้องพระโรงว่าเป็นที่ใช้ว่าราชการ รับแขกบ้านแขกเมือง ครั้น พ.ศ.2507 มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งตั้งอยู่ติดกับวังต้องการขยายพื้นที่ จึงขอซื้อจากทายาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

“เมื่อ พ.ศ.2507 ผมเป็นนักศึกษา ปี 1 คณะโบราณคดี แต่คุณขรรค์ชัย ยังเรียนอยู่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา แล้วตามมาเรียนที่นี่ปีถัดไป ช่วงนั้นเพิ่งเริ่มมีการใช้ท้องพระโรง วังท่าพระ แต่ตำหนักพรรณรายซึ่งใช้เป็นอาคารเรียนของคณะโบราณคดีในเวลาต่อมายังอยู่ระหว่างการบูรณะ ต่อมา ในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน มีการจัดสัมมนาเรื่อง บรรพบุรุษคนไทยเป็นใคร ซึ่งเป็นคำถามใหญ่มากในสมัยโน้น คนฟังแน่นจนไม่มีที่นั่ง ต้องวางเก้าอี้เหล็กพับยาวมาถึงสวนแก้วซึ่งติดกับท้องพระโรง การสัมมนาวันนั้น ไม่มีคำตอบ แต่เป็นการอภิปรายถึงปัญหา และนำเสนอข้อมูลหลักฐานต่อสังคม” นายสุจิตต์ กล่าว

นายสุจิตต์ กล่าวต่อไปว่า ประวัติศาสตร์ที่เรียนกันมาอย่างยาวนานเป็นประวัติศาสตร์คลั่งชาติ ก่อเกิดความขัดแย้ง เสียเลือดเสียเนื้อ ดังนั้นต้องปลดล็อกแล้วสร้างใหม่ ประเทศต่างๆในโลกทยอยถอดเรื่อง ‘เชื้อชาติ’ ออกจากเอกสารราชการ เช่น หนังสือเดินทาง ในอดีตต้องกรอกช่อง race (เชื้อชาติ)

“เราถูกหลอกมานานกว่า 100 ปี เรื่องคนไทยแท้ทั้งที่ไม่มีจริง เพราะคนไทยคือลูกผสม เราต้องสร้างนิยามคำว่าคนไทยตามหลักฐานใหม่ อย่างผลการวิจัยดีเอ็นเอจากแหล่งโบราณคดีที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการจัดแถลงข่าวในหัวข้อ โลงผีแมน ข้อมูลใหม่ สู่การถอดรหัส สืบรากมนุษย์ยุคโบราณ 1,700 ปี การบูรณาการศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์ ที่ท้องพระโรง หอศิลป์ ม.ศิลปากร เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในหนังสือ Who We Are and How We Got Here ของ David Reich (เดวิด ไรค์) ซึ่ง ก้อง พาหุรักษ์ แปลเป็นภาษาไทยในชื่อ ดีเอ็นเอปฏิวัติ โดยสำนักพิมพ์มติชน ผมกล้ำกลืนฝืนทนอ่าน เพราะยากมาก แต่มันส์มาก เพราะพบว่าเชื้อชาติไม่มีในดีเอ็นเอมนุษย์ สายเลือดบริสุทธ์ไม่มีจริง” นายสุจิตต์ กล่าว

นายสุจิตต์ กล่าวว่า เราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของดินแดนที่ประกอบด้วยประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์ ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ต้องเริ่มแก้ไขจากตรงนี้ก่อน โดยการปลดล็อกประวัติศาสตร์ จึงจะแก้ได้

ทั้งนี้ รับชมรายการในตอนดังกล่าวได้ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคมนี้ เวลา 20.00 น.ทางเฟซบุ๊กมติชนออนไลน์, ข่าวสด, ศิลปวัฒนธรรม และยูทูปมติชนทีวี