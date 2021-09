‘แดเนียล เคร็ก’ เผย รักทุกวินาทีที่เป็น ‘เจมส์ บอนด์’ ปิดจ๊อบ 15 ปี ในบทสายลับ 007

กำลังเป็นคลิปวิดีโอที่เรียกว่าเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ไม่น้อย สำหรับ แดเนียล เคร็ก พระเอกเจมส์ บอนด์ ที่ออกมาเผยความในใจ ในการถ่ายทำฉากสุดท้าย ในฐานะสายลับ 007

หลังจากเจอกับสถานการณ์ของโควิด จนทำให้ เจมส์ บอนด์ ภาคล่าสุด อย่าง No Time to Die ต้องเลื่อนออกไปนับปี กระทั่งกำลังจะได้เข้าฉายในสหรัฐ ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้นั้น ผู้ชมต่างได้ชมกับสารคดีที่พิเศษ ที่พาไปย้อนคาแร็กเตอร์ของ แดเนียล ในบทบาทสายลับเจ้าเสน่ห์ ตั้งแต่ Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall และ Spectre ก่อนภาคสุดท้ายของเขา ตลอดเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ผ่านแอปเปิล ทีวี ในชื่อ The “Being James Bond”

ในสารคดีดังกล่าว ได้ฉายให้เห็นการถ่ายทำฉากสุดท้าย และได้เปิดความในใจกับทีมนักแสดงและทีมงานทั้งหมด ก่อนจะสวมกอดกันและกัน

แดเนียลกลั้นน้ำตากล่าวว่า คนหลายคนได้ทำงานร่วมกับผม ในภาพยนตร์ทั้ง 5 ภาค และผมก็รู้ว่ามีคำพูดหลายอย่างที่พูดถึงผมกับรับบทนี้ แต่ว่าผมก็รักทุกวินาทีของภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าและมีโอกาสได้ทำงานกับพวกคุณ ถือเป็นเกียรติอย่างที่สุดในชีวิตของผม

ขณะที่ คริส อีแวน กัปตันอเมริกา ยังได้รีทวีตคลิปดังกล่าวแล้วว่า “ผมยังไม่พร้อมเลย”

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last 𝒆𝒗𝒆𝒓 James Bond film. 🍸 @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z — Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021

