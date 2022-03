แม๊! ฮัน โซฮี ปัดจ่ายหนี้แทนแม่ หลังถูกแอบอ้างชื่อหลอกยืมเงิน 85 ล้านวอน

สื่อเกาหลีใต้รายงานเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา อ้างแถลงของ 9Ato Entertainment ต้นสังกัดที่ระบุว่า ฮัน โซฮี นางเอกชาวเกาหลีใต้ชื่อดังออกมายอมรับว่าแม่ของตนติดหนี้จำนวนมหาศาล และปฏิเสธที่จะใช้หนี้ให้กับแม่ เนื่องจากแม่แอบอ้างชื่อตนไปยืมเงิน

รายงานระบุว่าก่อนหน้านี้มียูบูบเบอร์ออกมาเปิดเผยข่าวที่ระบุว่าแม่ของ ฮัน นางเอกสาวเป็นหนี้เป็นเงินถึง 85 ล้านวอน หรือราว 2.2 ล้านบาท โดยบัญชีธนาคารเป็นชื่อของฮัน โซฮี ส่งผลให้นางเอกสาวเองก็ต้องติดร่างแหถูกฟ้องร้องไปด้วย

อย่างไรก็ตามล่าสุด 9Ato Entertainment ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า บริษัทไม่ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวของนักแสดงสาว แต่ยืนยันว่า บัญชีของฮัน ถูกใช้ในการฉ้อโกงดังกล่าว

“นางชิน แม่ของฮันใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อของฮันในกระบวนการยืมเงิน” แถลงการณ์ระบุ และว่า “บัญชีดังกล่าวแม่ของฮันเป็ฯคนเปิดเอาไว้ในขณะที่ฮันยังเป็นผู้เยาว์ และบัญชีนั้นก็ถูกใช้ในกระบวนการกู้ยืมโดยฮันไม่ได้รู้เรื่องด้วย”

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า นางเอกสาวไม่มีแผนที่จะจ่ายหนี้ดังกล่าวให้กับแม่ เพื่อหยุดยั้งไม่ให้แม่ของเธอใช้ชื่อของเธอที่เป็นคนดังไปหลอกยืมเงินคนอื่นอีก

ขณะที่ต้นสังกัดระบุด้วยว่า นางเอกสาวเคยผ่านเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง เช่นในปี 2020 ซึ่งในเวลานั้นมีการตัดสินออกมาแล้วว่าฮันไม่ต้องรับผิดชอบกับยอดหนี้ดังกล่าว

บริษัทต้นสังกัด กล่าวในแถลงการณ์ ขอโทษกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว และหวังว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ฮัน โซฮี เดบิวต์ครั้งแรกในปี 2017 โด่งดังกล่าวซีรีย์ The World of the Married (2020) ก่อนจะก้าวเป็นนางเอกใน Nevertheless (2021) รวมไปถึงซีรีย์ทาง Netflix อย่าง My Name (2021) และยังมีซีรีย์ที่เตรียมออกอากาศผ่าน Disney+ เรื่อง Soundtrack #1 ในวันที่ 23 มีนาคมนี้ด้วย