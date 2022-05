อย่างฮา! เกิดอะไรขึ้น เมื่อ ‘ไป่ ทาคน’ พาอิกัวนาไปเยี่ยมคุณแม่

นานๆ จะได้เห็นอีกมุมของหนุ่มหล่อ “ไป่ ทาคน” นายแบบหนุ่มชาวเมียนมาในลุคสนุกสนานและขี้เล่น ล่าสุด เพจ Paing Takhon และในไอจีของชายหนุ่ม ได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปขณะที่กำลังไปเยี่ยมมารดา โดยหนุ่มไป่ได้นำอิกัวนาตัวใหญ่เกาะเล่นอยู่บนหัว เดินเข้าไปหาคุณแม่ขณะที่นั่งอยู่ งานนี้เล่นเอาคุณแม่ถึงกับกลัว พร้อมไล่หนุ่มไป่เอาอิกัวนาไปเก็บด้วย โดยหนุ่มไป่ว่า

“แวะบ้านแม่บ้างไรบ้าง” My mom drove me away, even though I visited her sometime.. why mom, why? หรือคุณแม่ไล่ผมออกไปเลย หลังจากผมไปเยี่ยมท่าน เพราะอะไรนะหรือ?