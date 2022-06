สื่อดังเผย เอซรา มิลเลอร์ อยู่กับหญิงแม่ลูกสามที่ฟาร์มในสภาพมีทั้งกัญชา อาวุธปืนเกลื่อน !!!

เว็บยาฮู อ้างนิตยสารโรลลิง สโตน รายงาน เอซรา มิลเลอร์ พระเอกดังจากเดอะ แฟลช พักอยู่ที่บ้านในฟาร์มแห่งหนึ่งกับหญิงวัย 25 และเด็กๆ อีก 3 คน ซึ่งเป็นลูกๆ ของผู้หญิงรายนี้ ในสภาพมีกัญชา และอาวุธปืนวางเกลื่อนห้องนั่งเล่น

ข่าวระบุ นี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุด แยกจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ที่พระเอกชาวอเมริกันวัย 29 ซึ่งระบุตนเป็น nonbinary (บุคคลที่ไม่ระบุเพศสภาพ) และใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า they/them ซึ่งไม่ระบุเพศว่าตัวเองเป็นหญิง หรือชาย ถูกหมายศาลห้ามเข้าใกล้เด็กอายุ 12 ปีรายหนึ่ง และทาโคตะ ไอออน อายส์ เด็กสาววัย 18 ซึ่งเป็น nonbinary และเรียกตัวเองว่า กิ๊บสัน โดยพ่อแม่ของเหยื่อทั้ง 2 ราย ยื่นคำร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวเมื่อเร็วๆ นี้

นิตยสารดัง อ้างมีรายงาน นักแสดงดังจาก Justice League และ We Need To Talk About Kevin ให้ที่พักแก่แม่วัย 25 และลูกๆ ของเธออีก 3 คน อายุระหว่าง 1-5 ขวบ มาพักอยู่ด้วยที่บ้านในฟาร์มบนเนื้อที่ 240 ไร่ ของมิลเลอร์ในรัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา และอ้างหลักฐานจากภาพวิดีโอที่นิตยสารโรลลิง สโตนได้เห็นมา พบว่า “มีอาวุธอันตรายอย่างน้อย 8 ชิ้น มีทั้งปืนไรเฟิล และปืนพกวางเกลื่อนอยู่ในห้องนั่งเล่น และยังมีอาวุธปืนวางอยู่ใกล้กับกองตุ๊กตารูปสัตว์”

ขณะที่มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เห็นเด็กหญิงอายุ 1 ขวบ หยิบกระสุนปืนลูกหนึ่งใส่ปาก

ข่าวยังอ้างพ่อของเด็กทั้ง 3 และแหล่งข่าวอีก 2 รายอ้างว่า “เห็นเด็ก 3 คนอยู่กับแม่ของพวกเขา ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย ไม่ปลอดภัยแก่เด็กๆ”

โรลลิง สโตน อ้าง มิลเลอร์พบกับผู้หญิงรายนี้เมื่อต้นปีที่ฮาวาย ที่มิลเลอร์เคยถูกจับ 2 ครั้ง ในคดีทำร้ายร่างกาย และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

สำหรับหญิงรายนี้มีข่าวว่า นักแสดงดังซื้อตั๋วเครื่องบินพาเธอและลูกๆ 3 คน เดินทางออกจากเมืองฮิโล ในรัฐฮาวาย โดยพ่อเด็กไม่รู้ และไม่มีโอกาสติดต่อกับลูกๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน

“ผมเหมือนตกนรก ผมอยากได้ลูกๆ คืนที่สุดในโลก” พ่อเด็กกล่าว