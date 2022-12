ช็อก…เซลีน ดิออน ป่วยเป็น ‘โรคตัวแข็งเกร็ง’ พบเพียง 1 ในล้าน ต้องยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตใยุโรป

เอเอฟพี รายงาน เซลีน ดิออน นักร้องดังชาวแคนาดาวัย 54 ปีโพสต์ไอจีทั้งน้ำตาว่าป่วยเป็นโรค Stiff-Person Syndrome หรือ ‘ โรคตัวแข็งเกร็ง’ โรคหายากเกี่ยวกับการความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบเพียง 1 ในล้านคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการร้องเพลง ทำให้ต้องยกเลิกหรือ เลื่อนทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566

นักร้องซุปตาร์เจ้าของเพลง My Heart Will Go On เพลงประกอบภาพยนตร์ดังเรื่องไททานิก โพสต์คลิปความยาว 5 นาทีว่า เธอมีปัญหาทางสุขภาพมานานแล้ว และว่า “เมื่อเร็วๆนี้ฉันเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางระบบประสาทที่เรียกว่า Stiff-Person Syndrome ซึ่งมีคนป่วยเพียง 1 ในล้าน มันทำให้เกิดการกระตุกซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกอย่างในชีวิตประจำวันของฉัน บางครั้งยังทำให้ฉันเดินลำบาก และทำให้ฉันไม่สามารถใช้เส้นเสียงในการร้องเพลงได้เหมือนเดิม ฉันรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องบอกพวกคุณวันนี้ว่า ฉันไม่พร้อมที่จะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปเดือนกุมภาพันธ์นี้

เซลีน ดิออน บอกเธอได้กำลังใจจากลูกๆและทีมแพทย์กำลังพยายามกันทุกวันเพื่อทำให้อาการของเธอดีขึ้น แต่เธอก็ยอมรับว่า นี่คือการต่อสู้ที่ยากลำบาก

อนึ่ง Stiff-Person Syndrome ส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็ง และกระตุก โดยทั่วไปพบในคนอายุระหว่าง 30-60 ปี อาการของโรคอาจคงที่ในบางราย แต่บางรายอาจมีอาการแย่ลง หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รับการรักษา สามารถนำไปสู่ความยากลำบากในการเดิน และส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวันในชีวิต ขณะที่ตามข้อมูลของ สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้หญิงป่วยเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย 2 เท่า