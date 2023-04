ปิดเวิลด์ทัวร์แบบมงลง ITZY สุดปัง ทั้งร้อง-แดนซ์ ขนเพลงเด็ด อวดความน่ารักแบบไม่มีพัก

ปิดเวิลด์ทัวร์แบบมงลง ITZY สุดปัง ร้อง แดนซ์ ขนเพลงเด็ดเอาใจแฟนๆ อวดความน่ารักแบบไม่มีพัก

เลือกประเทศไทย ให้เป็นประเทศสุดท้ายสำหรับทัวร์ใหญ่ครั้งแรกของ 5 สาว ITZY (อิทจี) หลังจากเปิดคอนเสิร์ต ITZY THE FIRST WORLD TOUR <CHECKMATE> ครั้งแรกที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

หลังออกแสดงทั่วโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง กว่า 10 เดือน สาวๆทั้ง 5 ก็ปักหมุดปิดทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ประเทศไทย

ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ลุกเป็นไฟ เมื่อ 5 สาว ‘Yeji (เยจี) Lia (ลีอา) Ryujin (รยูจิน) Chaeryeong (แชรยอง) และ Yuna (ยูนา)’ เปิดตัวยิ่งใหญ่ ท่ามกลางเสียงกรี๊ดของแฟนคลับใน ITZY THE FIRST WORLD TOUR <CHECKMATE> ด้วยเพลงเก๋ๆอย่าง In the morning (마.피.아. In the morning) ตามด้วยเพลง Sorry Not Sorry, SHOOT!, What I Want และ 365

เรียกว่าแดนซ์กันมันส์อย่างไม่มีหยุดพัก มีเพียงช่วงทอล์ก ที่แต่ละคนขนภาษาไทยมาอ้อนแฟนคลับกันอย่างน่าเอ็นดู

ก่อนที่แท่งไฟ Light Ring ของแฟนคลับ จะโบกไปพร้อมกับเสียงกรี๊ดกระหึ่มของมิดจีต่อเนื่อง เมื่อสาวๆ จัดช่วงพาร์ทโซโล่ กันมารัวๆ เริ่มด้วย รยูจิน ที่เลือกเพลง ‘Boss B*tch’ ของ Doja Cat มาร้องและเต้นแบบเฟียซแต่ขี้เล่น พร้อมโชว์ท่าจบแบบสุดปัง

ก่อนที่ ยูนา น้องเล็กของวง จะนำเพลง Maniac ของป๊อปไอคอน Gen Z ‘Conan Gray’ มาโชว์ แต่แฟนๆก็ต้องอดยิ้มเอ็นดูไปกับเธอไม่ได้ เมื่อจักรยานที่เธอปั่นออกมาเพิ่มเริ่มโชว์นั้น เกิดไม่ได้ดั่งใจ จนเรียกรอยยิ้ม และเสียงเชียร์ไปพร้อมๆกัน แต่เธอก็จบสวย เพราะเรียกว่าทั้งเพลง ดาเมจแรงมาก ซึ่ง ยูนา ก็แอบเฉลยในช่วงท้าย ว่าแอบเขินกับโชว์นี้ไม่น้อย

ฮอตกันต่อกับเพลงโชว์เสียงร้อง เมื่อ ลีอา ได้นำเพลง RED (Taylor Swift) มาร้อง ที่ครั้งนี้ เธอไม่เพียงยืนร้องนิ่งๆ เหมือนในโชว์อื่น แต่ยังเดินไปทั่วเวที ซึ่ง ลีอา บอกว่า ด้วยเป็นคอนครั้งสุดท้าย จึงอยากไปหาแฟนๆทั่วทั้งคอนเสิร์ตนี้

คั่นกันด้วยเพลงฮิตของวง ที่พาให้แดนซ์จนแฟนคลับนั่งไม่ติด ศิลปินต่างชวนลุกขึ้นมาแดนซ์กับเพลงมันส์ๆตลอดโชว์ ก็เป็นเพลงโซโล่ของสาวตัวแม่ แชรยอง ในเพลง Bloodline (Ariana Grande) ที่เสียงกรี๊ดมิดจีดังไม่หยุด กับการแสดงบนโต๊ะ พร้อมสเต็ปแดนซ์สุดฮอต ปิดท้ายด้วยโซโล่ของลีดเดอร์อย่างเยจี ในเพลง Hotter Than Hell ของ Dua Lipa ที่ทำเอาฮอล์ของธันเดอร์โดม ลุกเป็นไฟด้วยความร้อนแรง

คอนเสิร์ตครั้งนี้ เรียกว่าสนุกแบบไม่ปล่อยให้แฟนคลับหรือเหล่า มิดจี ได้นั่งเฉยๆ เพราะขนเอาเพลงฮิต ที่เป็นเพลงแดนซ์ มันส์ๆ เอกลักษณ์ของวง ไม่ว่าจะเป็นเพลงเปิดตัวอย่าง DALLA DALLA ไปจนถึง WANNABE , NOT SHY , ICY และ SNEAKERS ที่ 5 สาว ก็ขยันที่จะเรียกแฟนคลับขึ้นมาแดนซ์ แบบมีส่วนร่วมไปพร้อมๆกัน

แม้จะแดนซ์กันจนเหนื่อย คอนเสิร์ตก็ยังมีพาร์ทชวนซึ้ง ที่ทำเอาน้ำตาคลอ เมื่อแฟนคลับเซอร์ไพรส์ด้วยวิดีโอแฟนโปรเจกต์ บอกความในใจกับพวกเธอ รวมไปถึง วิดีโออังกอร์น่ารักๆ ที่ชวนแฟนคลับในคอนเสิร์ตมาเต้นด้วยกัน ปิดท้ายด้วยเพลงที่แฟนคลับรอคอยอย่าง Boys Like You และเพลงสุดท้าย Nobody Like You ที่พวกเธอเชียร์อัพให้แฟนๆ พวกเธอมั่นใจ เฉิดฉายแบบตัวเอง

และแม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเธอมาหาแฟนชาวไทย อย่างเดือนที่แล้วแฟนๆชาวไทยก็เพิ่งจะเจอกับพวกเธอในงาน KCON แต่นี่เป็นการเจอกันกับคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบ และยังเป็นประเทศสุดท้ายของทัวร์คอนเสิร์ต สาวๆจึงได้พูดอยู่เสมอว่า ใจหาย ที่จะต้องจบการทัวร์คอนเสิร์ตที่เดินทางมากว่า 10 เดือนนี้ลงไป

อย่าง แชรยอง ที่บอกว่า เมื่อ 3 ปีก่อน ได้มางานโชว์เคสที่ไทย แต่ตอนนั้นเพลงก็น้อย มาครั้งนี้ได้เติบโตขึ้น มีเพลงหลายๆเพลง ทำให้มีความสุขมาก ตั้งใจให้แฟนๆได้ชมคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งแรก สร้างความทรงจำดีๆร่วมกัน หากวันใดที่เหนื่อย ก็จะได้เอาความทรงจำนี้เป็นพลังใจ

พร้อมที่เหล่าเมมเบอร์ยังบอกว่า แม้ว่าจะใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อสบตากันแล้ว ก็รับรู้ถึงกันได้ มีคนทำป้ายมาให้กำลังใจ ก็ทำให้ได้เติมพลัง

ก่อนจะอ้อนแฟนๆ ให้ดูแลรักษาสุขภาพ และจะกลับมาหาในอีกไม่ช้านี้