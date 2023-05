NMIXX ประเดิมเปิดฉากเอเชียทัวร์ ‘ไทยแลนด์’ จัดเต็มให้แฟนๆ ลุ้นรางวัลพิเศษ

ปิดฉากโชว์เคสทัวร์เฟสแรกไปแล้ว สำหรับสาวๆ NMIXX เกิร์ลกรุ๊ปเจน 4 จาก SQU4D ค่ายน้องใหม่ของ JYP Entertainment ที่ประกอบด้วยสมาชิก 6 สาว LILY (ลิลลี่), HAEWON (แฮวอน), SULLYOON (ซอลยุน), BAE (เบ), JIWOO (จีอู) และ KYUJIN (คยูจิน) สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ 8 เมืองใหญ่ ทั่วสหรัฐอเมริกา ทั้ง ซีแอตเทิล , ซาน โฮเซ่, ลอส แองเจลิส, ดัลลาส, ฮูสตัน, แอตแลนตา, วอชิงตัน ดีซี ปิดท้ายด้วย บรูคลิน นิวยอร์ก ก่อนเตรียมเดินทางมาเจอแฟนๆชาวไทย

ตลอด US Tour ทั้ง 13 รอบ สาว ๆ NMIXX ได้โชว์เอเนอร์จี้ความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเจนใหม่ ผ่านผลงานเพลงฮิตของพวกเธอไม่ว่าจะเป็นเพลงเดบิวต์ O.O รวมไปถึงเพลงฮิตอย่าง DICE และซิงเกิ้ลใหม่จากอัลบั้มล่าสุด Love Me Like This นอกจากผลงานเพลงของสาว ๆ NMIXX แล้ว โชว์เคสครั้งนี้ ยังนำเพลงดังอย่าง Hey Mama ของ David Guetta รวมไปถึงเพลงของรุ่นพี่ TWICE อย่างเพลง TT มาโชว์

6 สาว NMIXX เตรียมจะระเบิดความมันส์ ให้แฟนคลับชาวไทย NSWERS ใน “NMIXX SHOWCASE TOUR <NICE TO MIXX YOU> IN BANGKOK” วันที่ 4 มิถุนายนนี้ ประเดิมเอเชียร์ทัวร์ ที่ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน ฮอลล์ 5-6

งานนี้ผู้จัดยังได้เปิดให้ลุ้นรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น เพียงตอบคำถามว่า “คุณอยากเห็นเอ็นมิกซ์แสดงเพลงอะไร เพราะอะไร?” ผู้โชคดี 12 คน ที่ตอบคำถามถูกใจทีมงาน จะได้รับสิทธินั้นไป

ภาพจาก JYPE