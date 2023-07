ไม่ใช่แค่ พิธา หรือ ทรูโด เปิดเหตุผล ที่ใครๆก็อยากให้ ‘เทย์เลอร์ สวิฟต์’ มาจัดคอนเสิร์ต

ไม่ใช่แค่ พิธา หรือ ทรูโด แต่คือพลังทางเศรษฐกิจ 1 คำตอบที่ใครๆก็อยากมีคอนเสิร์ต ‘เทย์เลอร์ สวิฟต์’

7 กรกฎาคม 2023 พลังชาวอาเซียน ร่วมใจกันกดบัตรคอนเสิร์ต “Eras Tour” ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ที่สิงคโปร์ พิกัดเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากที่ ไม่กี่วันก่อน ได้เปิดให้กดบัตรรอบพรีเซลล์ สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี ไปก่อนแล้ว ซึ่งก็ฮอตฮิต หมดในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง กับตัวเลขผู้ไปร่วมรอคิวกดบัตรหลักล้าน

แม้ว่าวันนี้จะเปิดให้กดบัตรคอนเสิร์ตวันแรก แต่ก็เป็นเพียงเฉพาะผู้ที่ได้รับโค้ด จากการลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ ที่แต่ละคนจะได้รับอีเมลล์พร้อมข้อความว่า “แม้จะได้โค้ด ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้บัตรคอนเสิร์ต”

และเป็นที่ฮือฮา เมื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี บิ๊กแฟนของเทย์เลอร์ ได้ทวิตถึงซูเปอร์สตาร์คนดัง ชวนมาจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทย และว่าประเทศไทย กำลังกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบเต็มตัว หลังจากที่ต้องยกเลิกคอนเสิร์ตไปในปี 2557 เนื่องด้วยการรัฐประหาร

แน่นอนว่าคอนเสิร์ตดังกล่าว เป็นที่จดจำของคนไทย รวมไปถึงแฟนเพลงของเทย์เลอร์ สวิฟต์ ไม่ใช่แค่เพราะคนไทย และต่างชาติ ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตแบบกะทันหัน แม้ว่าคอนเสิร์ตดังกล่าวจะ Sold Out จนต้องตามหาบัตรกันให้ควัก ไม่ว่าจะกินไอศกรีมชิงโชค หรือซื้อรองเท้า เพื่อให้ได้เป็นผู้โชคดีได้บัตรมาครอง

และ ณ ขณะนั้น เป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของเทย์เลอร์ สวิฟต์ ที่หลังจากทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้ว 452 ครั้งใน 10 ปี The Red Tour ที่ประเทศไทย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เป็นครั้งเดียวที่เธอยกเลิกคอนเสิร์ต เพราะแม้จะป่วยหนักเป็นหลอดลมอักเสบ อย่างครั้งคอนเสิร์ตที่ นอร์ธ คาโรไลน่า เธอก็ขอเพียงเลื่อนคอนเสิร์ต

หลังพิธา ส่งทวิตถึงเทย์เลอร์ สื่อดังในวงการเพลงอย่าง Billboard ก็อัพเดตข่าว ตีเป็นกระแสไปทั่วโลก ว่าผู้นำทางการเมืองของไทย ขอให้เทย์เลอร์มาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทย รวมไปถึง Pop Crave และ Pop Base สื่อวงการดนตรีชื่อดัง ที่นำเสนอข่าวไปพร้อมกับข้อความว่า คนไทยได้สื่อสารผ่านการเลือกตั้งแล้วว่า เรากำลังเป็นประชาธิปไตย

ส่งกระแสฟื้นประชาธิปไตยในไทย

แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่พิธา แต่ผู้นำในหลายประเทศ รวมไปถึงระดับท้องถิ่น ก็ต่างออกมาส่งเสียงอยากให้เทย์เลอร์ สวิฟต์ มาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศ ทั้ง จัสติน ทรูโด นายกฯแคนาดา , กาเบรียล โบริก ประธานาธิบดีชิลี และ Gergely Karácsony นายกเทศมนตรีของ บูดาเปสต์ ก็ส่งเสียงถึงเทย์เลอร์ ขอให้มาแสดงคอนเสิร์ตเช่นกัน

‼️ | President of Chile @GabrielBoric, Prime Minister of Canada @JustinTrudeau, Prime Minister Front-runner of Thailand @Pita_MFP, Mayor of Budapest @bpkaracsonyg

— Are asking @TaylorSwift13 to bring her “Eras Tour” to their respective countries. pic.twitter.com/hqCypAQN0L

— Taylor Swift Facts (@blessedswifty) July 6, 2023