วันซ์รอเลย สาวๆ TWICE ลัดฟ้ามาไทยแล้ว เตรียมระเบิดความมันส์ คอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ 4 ปี

อีกไม่กี่อึดใจ เหล่า ‘วันซ์‘ แฟนคลับของสาวๆ TWICE (ทไวซ์) ก็จะได้เจอกับสาวๆ ในคอนเสิร์ตครั้งแรก หลังจากห่างหายไป 4 ปี กับเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่ TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ BANGKOK ที่จัดเพลย์ลิสต์เพลงใหม่ เพลงปัง เพลงดัง มาครบถ้วน ให้ชาววันซ์ ได้วอร์มคอ รอเต้น กันเต็มที่ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

โดยล่าสุด สาวๆ ก็ได้เดินทางออกจากสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางมายังประเทศไทยแล้วเรียบร้อย พร้อมกับแฟชั่นสนามบิน ที่โดนใจเอฟซี ซึ่งแฟนๆก็จัดเต็ม เตรียมโปรเจกต์ขึ้นป้าย ที่อิมแพคอารีน่ารอกันแล้วเรียบร้อย

Departing from Incheon Airport to Bangkok to perform at their #READYTOBE concerts this weekend. MOMO & SANA have already arrived from Milan. 💗🍭💗🍭🥰🥰✈️✈️

UJB were not there, maybe they've extra schedule. pic.twitter.com/2dXEtM7wRa — TheRealMaknae 🐰🍭 (@1020OT9) September 22, 2023

สาวๆ TWICE สร้างปรากฏการณ์ Feel Special ทุบสถิติใหม่ ขายบัตรวันแรกหมดเกลี้ยง พร้อมเปิดโชว์รอบใหม่ ให้สมกับการกลับมาเยือนกรุงเทพฯในรอบ 4 ปี ของ เกิร์ลกรุ๊ปเจนสามขวัญใจชาววันซ์

TWICE ประสบความสำเร็จในฐานะ 1 ในศิลปินเคป๊อป ที่มียอดขายอัลบั้มสูงสุดตลอดกาล โดยกวาดยอดขายกว่า 10 ล้านอัลบั้ม ยอดสตรีมมิงกว่า 6,000 ล้านครั้งใน Spotify รวมไปถึงได้ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Tonight Show Starring Jimmy Fallon และ The Late Show with Stephen Colbert นอกจากนี้ทไวซ์ยังเป็นเคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่ได้จัดสเตเดียมทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเพิ่งปิดทัวร์ญี่ปุ่นเลกแรกที่ Ajinomoto Stadium พร้อมแฟน ๆ เข้าชมกว่า 100,000 คน

วันซ์เตรียมพบกับการแสดงสุดปัง พร้อมโปรดักชันอลังการที่นอกจากจะโชว์เพลงจากอัลบั้มใหม่อย่าง Set Me Free และ Moonrise Sunrise แล้ว สาว ๆ ทไวซ์ยังขนเพลงฮิตจากชุดก่อน ๆ ที่แฟน ๆ คิดถึง พร้อมโซโล่สเตจสุดปังมาให้ชมกันอย่างแน่นอน