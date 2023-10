TWICE สุดปัง แดนซ์ไม่มีพัก จัดเต็มทุกเพลงฮิต สร้างโมเมนต์ให้วันซ์ Feel Special

คอนจบอารมณ์ไม่จบจริงๆ สำหรับคอนเสิร์ตครั้งแรกของพี่สาว TWICE ( ทไวซ์ ) ในรอบ 4 ปี ที่ชาววันซ์ทั้งหลายต่างเฝ้ารอคอย ที่ระเบิดความมันส์ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี แบบ 2 วันจุใจ กับคอนเสิร์ต TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ BANGKOK ซึ่งชาววันซ์ (ONCE) รีบกดบัตรกันจนโซลเอาท์ จนเต็มทั้ง 20,000 ที่นั่ง แถมแสดงกันแบบเรียกได้ว่า ร้องไม่พัก เต้นไม่หยุด จนแฟนคลับร่างแทบพัง ไม่เกินจริง

9 สาว TWICE นำโดยลีดเดอร์ จีฮโย ที่พาเมมเบอร์ ซานะ โมโมะ นายอน จื่อวี แชยอง มินะ จองยอน และ ดาฮยอน เปิดตัวโชว์ซีนใหญ่ทรงพลัง กับเพลง SET ME FREE และ I CAN’T STOP ME ที่ปลุกให้แฟนๆ มีเอเนอจี้สุดๆ ตามมาด้วยเพลง GO HARD เพลงที่สาวๆ ออกตัวว่าชอบการแสดงในเพลงนี้ ที่ไม่ผิดหวังกับสเตจดีไซน์ที่เล่นเงา พร้อมโชว์ท่าเต้นกันอันแข็งแกร่ง ก่อนจะเปลี่ยนจังหวะไปโยกเบาๆกับเพลง MORE AND MORE, MOONRISE SUNRISE และ BRAVE

แดนซ์เปิดปลุกฟีลลิ่งแฟนคลับไปแล้ว ทไวซ์ พาชาววันซ์ไปดูมันส์ต่อกับพาร์ทโซโล่ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเมมเบอร์แต่ละคน เริ่มด้วย ดาฮยอน ที่มาโซโล่เปียโนเพลง Try (Colbie Caillat Cover) ที่ท่อนจบล็อกกล้อง สมมงด้วยรอยยิ้มโปรยเสน่ห์แบบ All Kill ตกแฟนคลับได้รัวๆ ตามมาด้วย สเต็ปแดนซ์สุดเซ็กซี่ของ Done for Me (Charlie Puth cover) ซานะกับเพลง New Rules (Dua Lipa cover) โมโมะที่ขอโชว์โพลแดนซ์กับเพลงของแม่บี MOVE (Beyoncé cover) ที่แข็งแกร่งแบบละสายตาไม่ได้ และมินะที่นับวันยิ่งมีเสน่ห์แพรวพราวกับเพลง 7 rings (Ariana Grande cover)

จัดโซโล่ไปจบ ฟีลลิ่งของคอนเสิร์ตก็เปลี่ยนไปสิ้นเชิง เมื่อซาวนด์ดนตรีในคอนเสิร์ต ได้เปลี่ยนไปเป็นไลฟ์แบนด์ มีดนตรีสด ประเดิมด้วยเพลง Feel Special ที่สเปเชียลสมชื่อ ได้ฟังเสียงร้องสดๆของ จีฮโย ในท่อน ‘You Make Me Feel Special’ ที่สะกดทุกคนในฮอลล์ได้อย่างดี จนหลายคนแอบน้ำตาซึม กับเพลงที่มีความหมายสุดๆกับชาววันซ์ ต่อเนื่องด้วยเพลงแดนซ์ไม่มีพัก ที่เสียงกระหึ่มฮอลล์ ทั้ง Cry for Me, FANCY และ The Feels

ตามมาด้วยโซโล่พาร์ทสองของสาว ๆ เปิดด้วยแชยอง ที่โชว์ฝีมือการเล่นกีต้าร์โปร่งและเพลง My Guitar ที่เจ้าตัวแต่งเอง ต่อด้วยมู้ดสดใสที่สุดของโซโล่ ที่ต้องยกให้จองยอนในเพลง Can’t Stop The Feeling (Justin Timberlake cover) ที่มาพร้อมกับคอสตูมสุดน่ารัก และท่าเต้นที่แฟน ๆ แดนซ์ตามได้ไม่ยาก ปิดท้ายด้วยสองสาวจีฮโยและนายอน ที่แสดงเพลงโซโล่ของตัวเองอย่าง Killin’ Me Good และ POP! อันฮอตฮิตติดชาร์ต

ช่วงท้ายของโชว์เริ่มต้นด้วยเพลง Queen of Hearts เพลงที่มีกลิ่นอายร็อกที่สุดของ TWICE และต่อด้วยเมดเลย์เพลงฮิต YES or YES, What Is Love?, CHEER UP, LIKEY, KNOCK KNOCK, SCIENTIST และ Heart Shaker ยังไม่ทันหายเหนื่อย ก็พาแฟนคลับไปชนแก้วปรับอารมณ์ กับเพลง Alcohol-Free ตามมาด้วย Dance the Night Away และ Talk That Talk

และที่พลาดไม่ได้กับช่วงที่แฟนคลับหลายคนรอคอย กับช่วงแดนซ์เพลงฮิตของทไวซ์ ที่แฟนคลับลุกจากที่นั่งมารอริมทางเดิน พร้อมให้กล้องจับรับความเฉิดฉายกันเลยทีเดียว เพลงฮิตจัดเต็มมาทั้งหมด แบบว่าแฟนคลับก็เต้นได้เป๊ะไม่มีพลาด จัดเต็มให้ศิลปินได้ภูมิใจ ก่อนที่เหล่าสาวๆ จะชวนไปซึ้งกันต่อกับเพลง When We Were Kids ที่มีลูกเล่นอย่างการนำภาพวัยเด็กขึ้นคู่กับภาพในคอนเสิร์ต ปิดท้ายด้วย CRAZY STUPID LOVE พร้อมตัดเข้าฉากซึ้งกับโมเมนต์ VCR สุดซึ้งกับประโยคเด็ด ‘ขอบคุณที่ต่อสัญญา’ งานนี้ TWICE ยิ้มสดใส แต่วันซ์ไทยข้าง ๆ อินน้ำตานองกันทุกคน

ปิดท้ายด้วยการหมุนวงล้อ ร้องเพลงให้แฟนๆ งานนี้สาวๆ เรียกว่า แดนซ์ไม่มีพัก จนแฟนคลับคลอ แดนซ์ตาม จนแทบหอบ สนุกแบบไม่มีช่วงเบรก ทั้งได้เห็นเหล่าเมมเบอร์ที่ได้แสดง ได้ร้องในแบบตัวเอง เข้ากับ VCR ที่ว่า ตอนที่เป็นตัวเองนั้น พวกเธอจะเปล่งประกายที่สุด เข้ากันกับคอนเสิร์ตในชื่อ READY TO BE ที่ก็คือ พร้อมที่จะเป็นทไวซ์ในแบบพวกเธอเอง แต่ละช่วงทอล์กก็เป็นธรรมชาติทั้งภาษาไทย อย่าง “เราก็สวยซะด้วย ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย” หรือการชวนแฟนๆเล่นบง แดนซ์ตาม และการชวนเมมเบอร์แดนซ์แบบพิเศษๆ

ที่อดชมไม่ได้เลยคือ โปรดักชั่นสุดอลังการ ที่ Live Nation Tero และเหล่าทีมโปรดักชันไทย เนรมิตได้เหมือนกับที่เกาหลีใต้มากๆ ทั้งจอขนาดยักษ์ที่ดีไซน์อย่างดี มองเห็นหน้าสาวๆ ได้ชัดเจน และมีลูกเล่นไม่เหมือนคอนไหน การดีไซน์โชว์ด้วยเวทียกระดับในเพลง Fancy และ The Feels ก็ดีไซน์เวทีออกมาได้ดี มีลูกเล่น

สาว ๆ TWICE มีกำหนดการเวิลด์ทัวร์ยาวไปถึงปี 2024 พร้อมคำใบเป็นนัย ๆ บนเวทีถึงอัลบั้มใหม่ งานนี้เหล่าวันซ์ก็ว้าวุ่น รอผลงานใหม่ของ TWICE อย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียว TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ BANGKOK จบลงอย่างสวยงาม