ดีงามในสามโลก! เพจดังเอฟซี ‘หลัวอวิ๋นซี’ บอกเล่าความรู้สึก แต่อยากให้ผู้จัดปรับปรุงสิ่งนี้!

แฟนๆ ชื่นใจไปตามๆ กันกับการที่หลัว อวิ๋นซี(Luo Yunxi) พระเอกสุดฮอตจากซีรีย์จีน เรื่องจันทราอัสดง หรือ Till the End of the Moon เดินทางมาประเทศไทยในฐานะทูตวัฒนธรรมมิตรภาพไทย-จีน ในงาน China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi” ที่ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ซึ่งราคาบัตร มีตั้งแต่ 2,800 บาท 3,800 บาท 5,800 บาท 6,800 และ 8,800 บาท

แอดมินเพจ “สาวกเอยจงเสพนิยายจีน” ซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ หลัวอวิ๋นซี ให้สัมภาษณ์ “มติชนออนไลน์” ภายหลังร่วมงานในราคาบัตร 8,800 บาท ว่า พี่ซี (หลัว อวิ๋นซี) ดีงามในสามโลก เมื่อคืนเหนื่อยมาก แต่มีความสุขมากจนนอนไม่หลับเลย อะดรีนาลีนหลั่งเว่อร์

งานนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือ หลัวอวิ๋นซี แต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือแฟนคลับชาวจีน เนื่องจากละเมิดกฎแทบทุกข้อที่กำหนดไว้ แต่ก็ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่พาพี่ซีมานะคะ

เมื่อถามว่างานนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรที่ควรปรับปรุงบ้างหรือไม่ แอดมินเพจ”สาวกเอยจงเสพนิยายจีน” ตอบว่า การจัดงานทุกอย่างเลยค่ะ ทุกขั้นตอนด้วย ถามว่าเข้าใจทางฝั่งผู้จัดไหม ก็เข้าใจนะคะ แต่ว่ามันไม่ดีจริงๆ มีปัญหาตั้งแต่แรกเลย

1.การเปิดขายตั๋ว เปิดฝั่งจีนครึ่ง ไทยครึ่ง แต่พอฝั่งจีนขายไม่หมด มาเปิดเพิ่ม คือเสียความรู้สึกอ่ะ แอดคือคนที่จ่ายไป 8,800 ในครั้งแรกที่เปิดจอง แล้วพออีกวัน มีเปิดโซนขายเพิ่ม ซึ่งเป็นโซนใหม่ที่ที่นั่งดีกว่า มันเจ็บนะ

2.วันไปรับสนามบิน แอดก็ไปค่ะ การจัดการของสนามบิน (หมายถึงทีมงานที่ไปรับ คือ ไม่ดีเลย) เข้าใจเขานะคะว่า ไม่เคยรับมือกับแฟนคลับชาวจีน แต่ว่าไม่มีการ์ดมาสักคน ไม่แจ้งสนามบินว่า ขอการ์ดด้วย ผลสุดท้ายคือ พี่ซีโดนแฟนคลับชาวจีนรุมจนไม่มีเวลาทักทายแฟนชาวไทยเลย คือโดนดึงขึ้นรถไปเลย แล้วแฟนคลับไทยที่ไปนั่งรอเรียบร้อยตั้งแต่สิบโมงอ่ะ อย่างเฟล

3.การจัดงานแถลงข่าวที่ไอคอนสยาม แต่งานไลฟ์มีที่เมืองทอง

คือ เดินทางลำบากนะคะ ตอนเช้าอยู่ไอคอน กลางวันต้องหาทางฝ่ารถติดไปเมืองทอง อยากให้งานแถลงกับงานไลฟ์มีจัดในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน หรือเดินทางสะดวกกว่านี้ค่ะ

4. การจัดงานขาดการวางแผนที่ดี เหมือนฉุกระหุกมาก เข้าใจแหละว่างานมาแบบกระชั้นชิดมาก แต่ข้อบกพร่องก็เพียบเลย

4.1 คุณพิธีกร คือ มีไม่แปลอยู่หลายประโยค แต่นี่ก็ไม่ได้ว่าคุณพิธีกรนะคะ รู้สึกว่าเขาพยายามแบกงานอยู่เหมือนกัน ถึงจะขาดการแปลไปบ้าง แต่ก็พยามสร้างบรรยากาศงานต่อไปให้ได้ด้วยดี เอาเป็นว่า กรณีคุณพิธีกร อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้

4.2.ข้อห้าม ห้ามฝั่งไทยทุกอย่าง ส่วนฝั่งจีนนี่ละเมิดแทบทุกอบ่าง ห้ามเอากล้องเข้าไป ก็เห็นมีคนฝั่งจีนเอาเข้าไปได้?

ห้ามยืนบนเก้าอี้เพื่อถ่ายรูปศิลปินตอน hi bye แต่แม่จีนยืนพรึบเลยค่ะ

ตอนโฟโต้กรุ๊ปรอบแรก คือ สาวจีนพุ่งไปจับมือพี่ซีบนเวทีอ่ะ คือแบบ อันนี้แย่มาก ชีไม่โดนลงโทษอะไรเลย

“อยากให้เซฟศิลปินกว่านี้นะคะ เช่น ตอน hi bye จัดไฟส่องศิลปินมาก อันนี้ควรจะทำให้ดีกว่านี้ ช่วยเซฟร่างกายศิลปินหน่อยค่ะ ตอนโฟโต้กรุ๊ปที่มีคนพุ่งเข้ามาด้วย การ์ดมาช้ามาก เข้าใจแหละว่าคาดไม่ถึง แต่แบบ….” แอดมินเพจสาวกเอยจงเสพนิยายจีน กล่าว

4.3 แอดเสียเงิน 8,800 ไปดูศิลปินก็จริง แต่เจอเก้าอี้งานไปก็อึ้งนะ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีก

“เรื่องบ่นมีให้บ่นยาวเป็นวาเลย แต่ว่าพี่ซีดีงามจริงๆ ค่ะ เดอะแบกที่แท้ทรู ไม่รู้ว่า ชาตินี้จะได้เห็นเขามาไทยอีกไหม เพราะแบบนั้น ถึงจะจ่าย 8,800 แต่ได้แค่มองจอข้าง แอดก็ยังดีใจมากๆ ขอบคุณ ททท .ที่เอาพี่ซีมาได้ค่ะ” แอดมินเพจสาวกเอยจงเสพนิยายจีนกล่าว

ขอบคุณภาพ : เพจสาวกเอยจงเสพนิยายจีน

