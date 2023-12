แฟนคลับเศร้า สิ้น โจว ไห่เม่ย นักแสดงรุ่นใหญ่ ผู้รับบท ‘จิวจี้เยียก-แม่ชีมิกจ้อ’

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงจีน และฮ่องกง เมื่อสื่อฮ่องกง รายงานว่า โจว ไห่ เม่ย วัย 57 ปี นักแสดงชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกับบทบาทที่โดดเด่นในซีรีส์ TVB เมื่อปลายทศวรรษที่ 1980-1990 เสียชีวิตแล้ว โดยข่าวดังกล่าว ได้เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และทำให้แฟนๆ ต่างช็อกกับการสูญเสีย โดยก่อนหน้านี้ สื่อต่างๆ ได้ติดต่อกับตัวแทนของเธอ แต่ถูกยกเลิก

อย่างไรก็ตาม ช่วงเย็นของวันที่ 12 ธันวาคม สตูดิโอของเธอ ได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของโจว ไห่เม่ย ทำให้แฟนๆต่างรู้สึกเสียใจอย่างมาก

ตามการรายงานของสตูดิโอ ข่าวเศร้าดังกล่าว ถูกประกาศผ่านแม่และครอบครัวของเธอ โดยระบุว่า นักแสดงสาวชื่อดัง เสียชีวิตในวันที่ 11 ธันวาคม

ทั้งนี้ โจวไห่เม่ย ป่วยหนักด้วยอาการ Systemic Lupus Erythematosus (SLE) หรือลูปัส ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ก่อให้เกิดการอักเสบและทำลายอวัยวะต่างๆ โดยเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกาย

ในแถลงการณ์ของสตูดิโอ กล่าวว่า เราเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่า พี่สาว ไห่เม่ย ได้จากพวกเราไปเมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา เนื่องจากกระบวนการการรักษา ขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบนสวรรค์ และขอให้เราพบกันใหม่ในชีวิตหน้า

สำหรับ โจวไห่เม่ย หรือ แคธี โจว – Kathy Chau นางเอกแห่งยุค 90 จากข้อมูลวิกีพีเดีย ระบุว่า เธอได้รับการยกย่องให้ติด ท็อปเท็น นักแสดงหญิงที่โด่งดังทางสายงานละครมากที่สุดในฮ่องกง ติดต่อกันถึง 3 ปี ยังเคยได้รับการโหวตให้เป็นหญิงสาวในฝันของชายหนุ่มในไต้หวันอีกด้วย ช่วงกลางยุคทศวรรษ 90s จากการเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นแนวเซ็กซี่ ทำให้เธอมีฉายาให้ว่า “ชารอน สโตนแห่งเอเชีย” ขึ้นมา และกลายเป็นฉายาที่ใช้เรียกแทนตัวเธอตลอดมา

โจวไห่เม่ย์ เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ที่ฮ่องกงในครอบครัวฐานะดี เธอมีชื่อเล่นว่า “อาเม่ย” เธอได้เข้าเส้นทางบันเทิง โดยการได้เข้าชั้นเรียนในโรงเรียนการแสดงของทีวีบี เพียง 3 เดือนต่อมาในขณะที่เธอยังคงเรียนการแสดงอยู่นั่น ทางช่องทีวีบี ก็ได้ให้เธอประเดิมบทบาทการแสดงครั้งแรกในชีวิต กับบท “หยางจิ่วเม่ย” น้องเล็กแห่งตระกูลหยาง ซึ่งเป็นบทตัวประกอบเล็ก ๆ ออกไม่กี่ฉากในละครดังเรื่องขุนศึกตระกูลหยาง (The Yang’s Saga 1985) ซึ่งเป็นละครโปรเจกต์ใหญ่ประจำปีที่สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษครบรอบ 18 ปีของทางสถานีโทรทัศน์ทีวีบี

แต่ผลงานที่ ผลงานละครของเธอที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในฮ่องกง คือเรื่อง “คู่แค้นสายโลหิต ” กับบทบาท อาหัว แต่ผลงานละครที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเธอในไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ คือเรื่อง “ดาบมังกรหยก” ฉบับไต้หวัน เวอร์ชันปีพ.ศ. 2537 (1994) กับบทบาท จิวจี้เยียก

นอกจากนี้ โจ ไห่เม่ย มีชื่อเสียงจากการแสดงในละครโทรทัศน์หลายเรือ่ง ผลงานที่โด่งดังอาทิ “Intolerance”, “The Legend of Heaven and Dragon Sword”, “The Legend of the Condor Heroes” และ “The Heroes of Heaven and Earth”

ต่อมาในปี 2018 เธอได้รับตัวร้ายในละครเรื่อง มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love ) ซึ่งเธอได้ทุ่มเทกับการแสดง จนคนดูอินถึงขั้นพาลเกลียดเธอไปเลยจริงๆ

และใน ปี 2019 เธอกลับมาสร้างปรากฎการณ์อีกครั้ง ในบทบาท “แม่ชีมิกจ้อ” ในละครรีเมคเรื่อง “ดาบมังกรหยก” ซึ่งบทบาทเป็นเจ้าสำนักง้อไบ๊ผู้รักความเป็นธรรม ทว่าเหี้ยมโหดไร้ปรานี

ซึ่งเธอได้เคยฝากข้อคิดในการใช้ชีวิต ความเท่าเทียมทางเพศ ไว้อย่างเฉียบคมว่า “ฉันพบเห็นผู้หญิงจีนหลายรายที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยศักยภาพของพวกเธอเอง พวกเธอไม่ได้ถูกเหนี่ยวรั้งด้วยเพศสภาพและวัย ผู้หญิงยุคใหม่ควรจะอ่อนโยนแต่ก็เข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะสามารถรับมือกับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายได้”

นับเป็นข่าวร้ายที่สร้างความเศร้าใจให้แฟนคลับ แฟนละครที่ติดตามผลงานเธอจำนวนมาก