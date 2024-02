มูฟออนเป็นวงกลม! ปิดฉากอลังการคอนเสิร์ต ‘มาร์ค ต้วน’ อากาเซ่ฟินทั้ง 2 รอบการแสดง

ไม่เคยทำให้แฟนไทยต้องผิดหวัง กับการกลับมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยอีกครั้งของ Mark Tuan (มาร์ค ต้วน) ศิลปินมากความสามารถภายใต้สังกัด DNA Management กับงาน Mark Tuan ‘The Other Side’ ASIA TOUR 2024 in Bangkok ซึ่งจัดแบบเต็มอิ่มทั้งสองรอบการแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี งานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก อากาเซ่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนทำให้บัตรรอบวันอาทิตย์ที่ได้ถูกจำหน่ายจนหมด แปะป้ายประกาศ Sold Out เป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งการแสดงเป็นไปอย่างคึกคัก เรียกความตื่นเต้นได้ด้วยการแสดงเปิดในเพลง Wesdaboy เป็นการอุ่นเครื่องให้แฟน ๆ ก่อนเข้าสู่ความสนุกแบบจัดเต็ม! ก่อนจะเสิร์ฟเพลงอีก 5 เพลงแบบนอนสต็อป After Hours / Save me / Change up / Exhausted และ At My Low ก่อนทักทายแฟน ๆ ด้วยภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ มาร์คครับ” เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นฮอลล์ ส่งต่อให้โชว์ไฮไลท์อย่าง Far Away และ My Life ที่มีลูกเล่นเป็นเวทีไล่ระดับ พร้อมไฮไลท์ผ้าที่ลงมาคลุมตัวมาร์คพร้อมกลิตเตอร์ระยิบระยับ

ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงเต็มกว่า 26 บทเพลง มาร์คขนเพลงฮิตที่แฟน ๆ อยากฟังมาครบถ้วน อาทิ Fallin” / Your World / Everyone Else Fades / 2 Faces (Ft.Wesdaboy) และ My name เป็นต้น

และครั้งแรกกับสเตจเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยได้โชว์ให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ดูอีกด้วย! โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ตั้งใจจัดเซ็ตลิสต์มาเป็นอย่างดี พร้อมเสริมทัพด้วยไลฟ์แบนด์ตลอดการแสดง เรียกได้ว่าคุณภาพงานโชว์ แสง สี เสียง โปรดักชั่นสุดปัง จัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีว่ามาร์คมีความผูกพันและมีความทรงจำที่ดีกับแฟน ๆ ชาวไทย และประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วย ความพิเศษที่สุด ในทุกครั้งที่ได้กลับมา

ในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต แฟน ๆ ก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับมาร์คด้วยคลิปโปรเจกต์สุดซึ้งที่มีความต่อเนื่องกันในทั้ง 2 วัน พร้อมข้อความน่ารัก ๆ ว่า “มาร์คเหมือนดวงดาวที่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอ” นับเป็นโมเม้นต์ดี ๆ ส่งท้ายคอนเสิร์ตที่สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้ โดยมาร์คต้วนได้ให้สัญญาว่าจะมีผลงานใหม่ ๆ มาให้แฟนได้ติดตามกันอย่างแน่นอน พร้อมทั้งเกี่ยวก้อยสัญญาว่า จะกลับมาหาแฟนคลับชาวไทยอีกบ่อย ๆ รอให้ถึงวันที่ได้พบกันใหม่