มิลลี่ บ็อบบี บราวน์ นักแสดงดัง ประกาศข่าวดี กำลังเริ่มต้นบทบาทคุณแม่

มิลลี่ บ็อบบี บราวน์ ประกาศข่าวดี กำลังเริ่มต้นบทบาทคุณแม่ พร้อมขยายครอบครัวในปีนี้
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม เอ็นบีซี รายงานว่า มิลลี่ บ็อบบี บราวน์ (Millie Bobby Brown) นักแสดงสาววัย 21 ปี เปิดเผยผ่านโซเชียลว่า เธอกับ เจค บองโจวี ผู้เป็นสามี อุปการะบุตรบุญธรรมเพศหญิงมาเลี้ยงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา
จากโพสต์บนอินสตาแกรมของทั้งคู่ ระบุว่า “พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมาก ที่จะได้เริ่มต้นบทบาทใหม่อันงดงามของการเป็นพ่อแม่ท่ามกลางความสงบสุขและเป็นส่วนตัว” ขณะเดียวกัน ในโพสต์ไม่ได้ระบุชื่อ หรือรูปถ่ายของลูกน้อยเอาไว้
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ มิลลี่ ให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ เปิดเผยว่า ภายในปีนี้เธอและสามีหวังจะมีครอบครัวที่ใหญ่ พร้อมบอกด้วยว่า พ่อแม่ของเธอมีลูกคนแรกเมื่ออายุ 19 ปี และ 21 ปี นอกจากนี้ มิลลี่ ยังมองว่า การเริ่มต้นสร้างครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญและใหญ่สำหรับเธอมาก อีกทั้งยังใฝ่ฝันการเป็นแม่มาตลอด และในมุมมองเธอคิดว่าการอุปการะบุตรบุญธรรม ไม่ได้แตกต่างจากการมีลูกของตัวเอง
ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว มิลลี่ และ เจค ได้แต่งงานกัน หลังจากที่ทั้งคู่ประกาศข่าวการหมั้นหมายครั้งแรกในเดือนเมษายน ปี 2566