อึ้ง! Lil Nas X ถูกตร.แอลเอรวบ หลังใส่กางเกงในตัวเดียวเดินกลางถนน
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า Lil Nas X แร็ปเปอร์ชื่อดังชาวสหรัฐถูกตำรวจนครลอสแอนเจลิสควบคุมตัวในข้อหาต้องสงสัยว่าทำร้ายร่างกาย หลังมีคนพบ Lil Nas X เดินอยู่กลางถนน Ventura Boulevard เมื่อเวลา 05.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ในสภาพสวมกางเกงชั้นในตัวเดียว ก่อนที่จะวิ่งพุ่งเข้ามาหาตำรวจก่อนถูกควบคุมตัวในที่สุด
ภายหลังถูกจับกุม Lil Nas X ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการที่คาดว่าจะเป็นอาการเสพยาเกินขนาด ภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดย TMZ เมื่อเช้าวันที่ 21 สิงหาคม เผยให้เห็นขณะที่ Lil Nas X กำลังเต้นอยู่บนถนนโดยใส่แค่กางเกงชั้นในและสวมรองเท้าคาวบอย ก่อนที่จะตะโกนให้ผู้คนแถวนั้นมา “ร่วมงานปาร์ตี้”
Lil Nas X โด่งดังจากเพลง Old Town Road ในปี 2019 และเป็นศิลปินที่ยอมรับว่าเป็นเกย์คนแรกที่ได้รับรางวัล Country Music Association Award ตัวเขาเองยังได้รับรางวัลแกรมมี 2 ครั้ง พร้อมกับทำลายสถิติเพลงที่รั้งอันดับ 1 ใน Billboard Hot 100 ยาวนานที่สุดที่ 17 สัปดาห์