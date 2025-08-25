มาเลเซีย มอบบรรดาศักดิ์ ดาโต๊ะ ให้ ฟ่าน ปิงปิง ยกย่องบทบาทส่งเสริมการท่องเที่ยว

มาเลเซีย มอบบรรดาศักดิ์ ดาโต๊ะ ให้ ฟ่าน ปิงปิง ช่วยโปรโมตการท่องเที่ยว
สื่อมาเลเซีย รายงานว่า ฟ่าน ปิงปิง นักแสดงหญิงชาวจีนชื่อดัง เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดาโต๊ะ เช่นเดียวกับซุปเปอร์สตาร์ต่างชาติอย่าง เฉินหลง และ ชาห์รุข ข่าน ซึ่งต่างก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาเลเซียเช่นกัน
นักแสดงสาวผู้โด่งดังจากภาพยนตร์ X-Men: Days of Future Past ได้เข้ารับเครื่องราชฯ ในพิธีสถาปนารัฐมะละกา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ ดร.โมฮัมหมัด อาลี รุสตัม แห่งรัฐมะละกา
ดาโต๊ะ เสรี อับ ราอุฟ ยูซอฟ มุขมนตรีมะละกา เปิดเผยว่า ฟ่าน ปิงปิง วัย 43 ปี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตท่องเที่ยวของรัฐ เมื่อเดือนพฤษภาคมปีก่อน บทบาทของเธอสร้างการค้นหาทางออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 1.2 พันล้านครั้ง โดยคำว่า “มะละกา” เพียงคำเดียว มียอดค้นหา 445 ล้านครั้ง
นักแสดงสาวเพิ่งเดินทางไปมาเลเซียเพื่อร่วมจิบน้ำชายามบ่ายที่โรงแรม The Ritz-Carlton Kuala Lumpur ฟ่าน ปิงปิง ได้เผยผ่านบัญชีเอ็กซ์ว่า เธอจะกลับมายังมาเลเซียอีกครั้ง ก่อนที่จะเดินทางมา
ฟ่าน ปิงปิง มีผู้ติดตามบนเว่ยป๋อ ประมาณ 63 ล้านคน ในปี 2017 เธอได้ขึ้นปกนิตยสาร Time และได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลด้วย
ภาพจาก 范冰冰