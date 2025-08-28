ผังออกแล้ว! แฟนไทยเตรียมตัว แดนซ์สนั่นส่งท้ายปี Doja Cat – Ma Vie World Tour 18 ธ.ค.นี้

Doja Cat ประกาศเวิลด์ทัวร์ “Doja Cat – Ma Vie World Tour” เปิดแสดงที่กรุงเทพฯ 18 ธ.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6
ซุปตาร์สาวเจ้าของรางวัลแกรมมี่ “Doja Cat” ประกาศเวิลด์ทัวร์ที่แฟนทั่วโลกรอคอย “Doja Cat – Ma Vie World Tour” ให้แฟนชาวไทยเตรียมไปแดนซ์ส่งท้ายปี วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคมนี้ ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 นี้
ย้อนไปเมื่อปี 2566 Doja Cat ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของนิตยสาร TIME ปล่อยสตูดิโออัลบั้มที่ 4 อย่าง “Scarlet” และมีทัวร์คอนเสิร์ตแรก “The Scarlet Tour” ที่จัดขึ้นในอเมริกาเหนือ ก่อนจะการันตีความปังด้วยในปี 2567 ด้วยดีลักซ์อัลบั้ม “Scarlet 2 CLAUDE” สู่การเป็นเฮดไลน์ของเทศกาลดนตรี Coachella 2024 ซึ่งในปีนี้เธอกลับมาอีกครั้งพร้อมความปังแบบคูณสาม ปล่อยซิงเกิ้ลพร้อมมิวสิควิดิโอล่าสุด “Jealous Type” โปรดิวซ์โดย Jack Antonoff และ Y2K กำกับมิวสิควิดิโอโดย Boni Mata เตรียมปล่อยอัลบั้มเต็ม “Vie” ในวันที่ 26 กันยายนนี้
นอกจากนี้ สาว Doja ยังประกาศเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่ปลายปีนี้ เตรียมมาเยือนแฟนๆ ชาวนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และเอเชียเป็นครั้งแรก โดย “Ma Vie World Tour” จะเริ่มต้นในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ที่สปาร์ค อารีน่า โอ๊คแลนด์ ต่อด้วยเพิร์ธ เมลเบิร์น ซิดนีย์ มะนิลา โตเกียว และจะมาเจอกับแฟนๆ ชาวไทยในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ และปิดท้ายที่เกาสง อารีน่า ไต้หวัน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2568
บัตรคอนเสิร์ต “Doja Cat – Ma Vie World Tour” จะเริ่มเปิดจำหน่ายวันแรกในรอบพรีเซลส์แฟนคลับ วันพุธที่ 3 กันยายน เวลา 10.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ dojacat.com เริ่มจำหน่ายบัตรรอบพรีเซลส์สำหรับผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดในประเทศไทยตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน สิงหาคมจนถึง 10.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 กันยายน
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.priceless.com/music พรีเซลส์สำหรับสมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 12.00 – 22.00 น. ทาง www.livenationtero.co.th จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com ติดตามผังการแสดงและรายละเอียดแพ็คเกจวีไอพีเร็วๆ นี้