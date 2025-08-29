PSY กังนัมสไตล์ แร๊พเปอร์ เกาหลีใต้ชื่อดัง ถูกตร.สอบสวน ฐานละเมิดกฎหมายการแพทย์
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม สื่อต่างประเทศ รายงานว่า พัก แจซัง แร็พเปอร์ชาวเกาหลีใต้ หรือชื่อในวงการ ไซ (Psy) เจ้าของบทเพลง “กังนัม สไตล์” ถูกตำรวจสอบสวนในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีรายงานว่า ไซ ใช้คนกลางเพื่อซื้อยาจิตเวชอย่าง ซาแน็กซ์ (Xanax) และสติลน็อกซ์ (Stilnox) โดยหลีกเลี่ยงการพบแพทย์ตามกำหนดในเกาหลีใต้
ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮับ เผยว่า ตำรวจกรุงโซล ยืนยันว่า ไซ และแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กำลังถูกสอบสวนในข้อกล่าวหาว่า ละเมิดกฎหมายการแพทย์
การสืบสวนดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากทีมตำรวจได้รับเบาะแสว่า ไซได้ส่งบุคคลอื่น รวมถึงผู้จัดการ เข้าไปรับยาตามใบสั่งแพทย์ในนามของเขาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโซล ตั้งแต่ปี 2565 โดยไม่ได้เข้าพบแพทย์ตามกำหนด ตามรายงานของโคเรียน ไทมส์ ระบุว่า ไซ ในวัย 48 ปี มีปัญหาการนอนหลับเรื้อรังมาเป็นเวลานาน และรับประทานแต่ยาที่แพทย์สั่งโดยตรงเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับยา 2 ชนิดที่กล่าวถึง คือ ยาซาแน็กซ์ เป็นยาที่แพทย์สั่งจ่ายสำหรับอาการวิตกกังวล และยาสติลน็อกซ์ ป็นยานอนหลับที่ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับในระยะสั้น และยาทั้ง 2 ชนิดนี้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในเกาหลีใต้ โดยโดยทั่วไปแล้ว การสั่งจ่ายยาและการรับยาต้องพบแพทย์โดยตรง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะติดยาและเกิดการพึ่งพายา
ทั้งนี้ บริษัทของไซ แถลงการณ์ยอมรับว่า มีข้อผิดพลาด พร้อมระบุว่า “การที่มีบุคคลภายนอกมารับยานอนหลับตามใบสั่งแพทย์แทนเขานั้นเป็นความผิดพลาดและความประมาทเลินเล่ออย่างไม่อาจปฏิเสธได้” ทางบริษัทย้ำว่า ไม่มีการสั่งยาโดยตัวแทนของเขา แม้ว่าจะมีบางกรณีที่ยานอนหลับ ถูกเก็บโดยบุคคลที่3 และตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนอยู่